台中知名百貨商場人行道男子亡 連鎖咖啡店暫停營業

台中市西區一間知名百貨人行道，今天下午傳出有名男子倒臥人行道，已明顯死亡，因案發地點為知名連鎖咖啡店門口，店家也緊急公布暫停營業的通知，警方調查，男子疑從該商場的11樓停車場處墜落，因男子無帶身分證件，正在釐清身分，聯絡家屬查明死因。

第一警分局在今天下午2時許獲報，西區一間知名百貨商場有男子倒臥人行道，救護車到場時，男子已死亡，男子年約40歲至50歲間，因身上沒有證件，警方正在釐清身分。

警方鑑識小組至現場採證，經調閱監視器畫面，死者疑從百貨商場的11樓停車場墜落，初步排除外力介入，全案查明死者身分後，將報請檢察官相驗，釐清死因。

第一警分局長尤啓南呼籲，如遇有需求或遭逢困難，應尋求社會各項資源求助，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」及自殺防治諮詢安心專線0800-788995尋求協助。

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