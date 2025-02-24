花蓮機車與貨車產業道路相撞 32歲騎士墜6公尺山谷傷重不治

花蓮縣瑞穗鄉加納納至法淖部落產業道路，今天發生車禍摔落山谷事故，一輛由黃姓男子駕駛小貨車與騎機車的32歲黃姓男子疑似相撞，導致黃姓騎士掉落6公尺深的山谷。由於路途遙遠加上吊掛需要時間，黃男被救起時已無生命跡象，送醫傷重不治，但小貨車黃姓駕駛僅擦挫傷未送醫，詳細肇因由警方調查釐清。

今天中午11時許，黃男騎乘普通重機車，由東往西行駛，而小貨車則是西往東行駛，雙方疑似在會車時發生對向擦撞，導致黃男掉落山谷。根據救護車現場影片，機車被卡在道路水泥護欄邊，但黃男已失去蹤影，小貨車停在山壁草叢裡，同樣姓黃的駕駛僅擦挫傷，意識清楚，未送醫。