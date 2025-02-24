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花蓮機車與貨車產業道路相撞 32歲騎士墜6公尺山谷傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣瑞穗鄉加納納至法淖部落產業道路，今天發生車禍摔落山谷事故，一輛由黃姓男子駕駛小貨車與騎機車的32歲黃姓男子疑似相撞，導致黃姓騎士掉落6公尺深的山谷。由於路途遙遠加上吊掛需要時間，黃男被救起時已無生命跡象，送醫傷重不治，但小貨車黃姓駕駛僅擦挫傷未送醫，詳細肇因由警方調查釐清。

今天中午11時許，黃男騎乘普通重機車，由東往西行駛，而小貨車則是西往東行駛，雙方疑似在會車時發生對向擦撞，導致黃男掉落山谷。根據救護車現場影片，機車被卡在道路水泥護欄邊，但黃男已失去蹤影，小貨車停在山壁草叢裡，同樣姓黃的駕駛僅擦挫傷，意識清楚，未送醫。

消防局第三大隊表示，接獲報案後趕到現場，中午12時27分將黃男從山谷拉至路面，但沒有生命跡象，救護車緊急救護前往醫院，下午1時14分左右到達榮民醫院玉里分院，仍傷重不治。

機車與貨車疑似相撞，機車被卡在道路水泥護欄邊，但騎士黃男已失去蹤影，小貨車停在山壁草叢裡。圖／民眾提供
機車與貨車疑似相撞，機車被卡在道路水泥護欄邊，但騎士黃男已失去蹤影，小貨車停在山壁草叢裡。圖／民眾提供
花蓮縣瑞穗鄉加納納至法淖部落產業道路，今天發生車禍摔落山谷事故，消防車上山救援。圖／民眾提供
花蓮縣瑞穗鄉加納納至法淖部落產業道路，今天發生車禍摔落山谷事故，消防車上山救援。圖／民眾提供

救護車 花蓮

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