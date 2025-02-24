聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮機車與貨車產業道路相撞 32歲騎士墜6公尺山谷傷重不治
花蓮縣瑞穗鄉加納納至法淖部落產業道路，今天發生車禍摔落山谷事故，一輛由黃姓男子駕駛小貨車與騎機車的32歲黃姓男子疑似相撞，導致黃姓騎士掉落6公尺深的山谷。由於路途遙遠加上吊掛需要時間，黃男被救起時已無生命跡象，送醫傷重不治，但小貨車黃姓駕駛僅擦挫傷未送醫，詳細肇因由警方調查釐清。
今天中午11時許，黃男騎乘普通重機車，由東往西行駛，而小貨車則是西往東行駛，雙方疑似在會車時發生對向擦撞，導致黃男掉落山谷。根據救護車現場影片，機車被卡在道路水泥護欄邊，但黃男已失去蹤影，小貨車停在山壁草叢裡，同樣姓黃的駕駛僅擦挫傷，意識清楚，未送醫。
消防局第三大隊表示，接獲報案後趕到現場，中午12時27分將黃男從山谷拉至路面，但沒有生命跡象，救護車緊急救護前往醫院，下午1時14分左右到達榮民醫院玉里分院，仍傷重不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言