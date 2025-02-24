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輕熟女砸70餘萬買虛擬幣 夢醒方知被騙板橋警逮車手

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市24歲賴女日前誤信詐團陸續面交70多萬投資虛擬貨幣，直到無法取出獲利時才知遭詐憤而報警。板橋警獲報請賴女假意與對方配合相約昨天面交，當場逮捕出面取款的22歲徐姓車手，詢後依詐欺及洗錢罪嫌送辦，檢察官複訊後聲押禁見獲准。

據了解，家住板橋的24歲賴姓女子，去年10月在臉書看到投資廣告，賴女點擊後依指示加入LINE投資群組。對方向賴女表示投資虛擬貨幣可迅速獲得高額獲利，賴女不疑有他陸續面交70多萬元投資。

日前賴女見帳面上已有明顯獲利，不料向對方表示要取出獲利時，卻被要求還要繳17萬元保證金才能出金，賴女此時才恍然得知自己被騙，立即向板橋分局沙崙派出所報案。

警方獲報後要賴女假裝配合，與對方相約昨天（23日）中午在板橋區金門街面交，警方則出動便衣警員到場埋伏，趁22歲徐姓車手出面與賴女接洽取款時一擁而上將他逮捕，並起出手機2支、真鈔2000元、餌鈔16萬8千元等證物。詢後將徐男依詐欺及違反洗錢防制法移送新北地檢署，檢察官複訊後聲押禁見獲准，警方也將持續追查詐騙集團上游。

板橋警方起獲贓款及手機等證物。記者黃子騰／翻攝
板橋警方起獲贓款及手機等證物。記者黃子騰／翻攝
徐姓車手(左)依約出面向賴女接洽取款。記者黃子騰／翻攝
徐姓車手(左)依約出面向賴女接洽取款。記者黃子騰／翻攝

虛擬貨幣 車手

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