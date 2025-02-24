對撞駕駛都有事！屏東路口車禍 1車酒駕、1車棄車逃逸

屏東縣里港鄉防汛道路與載興路口20日發生兩車車禍，柯姓男子駕駛深色汽車酒駕，未料銀色汽車的駕駛竟棄車逃逸，留下遭撞爛汽車，有目擊者稱，車上有4名移工逃離，警方展開調查。

里港警分局指出，本月20日上午6點51分接獲報案，里港鄉防汛道路與載興路口有車禍。49歲柯男開車由堤防道路西往東行駛，另輛車主不詳汽車從載興路南往北方向要左轉，雙方在事故地點發生路口交岔撞事故。

柯男未受傷，經酒測後發現有酒測值達0.18毫克，依公共危險案件移送，另一輛汽車駕駛肇事後棄車逃逸。警方展開調查。

里港警分局表示，駕駛車輛切勿酒後駕車，事故發生後需留置現場處置，行經路口時須注意左右方來車，遵行路口慢看停以避免交通事故發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康