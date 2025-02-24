影／台中市議員古秀英一家6口自撞車禍父死 撞擊畫面曝光

台中市議員古秀英一家6口昨天開車在台中市和平區自撞護欄，古秀英父親急救不治，撞擊瞬間畫面今天曝光，轎車正常行駛途中，突然撞上路旁護欄後再彈到對向車道旁，撞擊力大，附近攤商嚇一跳，都望向車禍現場。

台中市和平警分局今天說明，昨天上午9時48分在和平區東關路三段發生自撞交通事故，70歲江姓男子駕駛轎車，承載5名乘客，沿和平區東關路三段由谷關往東勢方向直行，自撞路邊護欄及水泥橋墩，造成4人受傷1人死亡，江姓駕駛酒精測試值為0，全案配合檢察官調查，另相關交通違規超載部分依規定處罰。警方提醒駕駛人行駛山路應保持警覺，遵守交通規則，小心駕駛，確保行車安全。

古秀英昨天和家人乘車要到台中探視當醫師兒子，下山途中發生自撞車禍，由古秀英丈夫江男開車，6人都被送醫，其中古秀英90歲父親急救不治，古秀英右鎖骨骨裂住院治療，她昨天下午向醫院請假回家，協助父親後事，也強調服務處持續為民服務。