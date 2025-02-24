新竹白牌車載客賺120元 遭查獲處10萬罰鍰、吊扣雙照

新竹區監理所稽查人員偕同新竹縣警察局員警查獲一輛自用小客車，未經申請核准而經營汽車運輸業，從湖口載客到新豐火車站，賺取120元車資，稽查人員依違反公路法及汽車運輸業管理規則，處罰違規駕駛人10萬元，並吊扣雙照。

新竹區監理所所長吳季娟今天指出，白牌車駕駛所使用車輛無投保乘客險，也常發現駕駛執照或車輛牌照已被註銷情形，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，一來搭乘毫無保障，二來若有發生事故將求償無門，所以千萬不要貪圖一時方便而搭乘白牌車。

新竹區監理所表示，稽查人員於2月14日情人節當日在新豐火車站執行聯合稽查勤務，攔下該輛自用小客車，經稽查發現該車並未依規定申請汽車運輸業執照，且經查證該車司機與乘客合意收取車資120元，故新竹所稽查同仁依法掣單舉發。

吳季娟說，白牌車違規載客收費，違反公路法及汽車運輸業管理規則，除依規定處罰違規駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4個月外，同時針對違規營業車輛亦須處罰吊扣牌照4個月，如此重罰不外乎是希望遏止白牌車攬客歪風，並保障乘客安全及合法計程車駕駛的權益。