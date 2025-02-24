山客迷失阿里山水漾森林5天 上午尋獲護送下山中

嘉義縣消防局19日接獲報案有名男登山客進入阿里山水漾森林後失聯，經嘉義、南投警、消及林業署等單位協助搜索，終於今天上午傳來好消息，搜救團隊於鹿屈山三角點附近發現登山客，意識清楚、肢體無力，目前護送回下山中。

嘉義縣消防局表示，本月20日晚上7點19分獲報，有名男性登山客來電表示，他在阿里山鄉水漾森林附近走失，隨後即斷訊失聯，消防局立即派遣分隊前往，並通知南投縣消防局、縣警局及林業署等單位支援。

經了解，64歲丁姓登山客獨自從杉林溪森林生態渡假園區仁亭入山，搜救人員以地面及無人機等方式擴大搜索，昨天10點左右於鹿屈山南投縣及嘉義縣交界附近處發現疑似丁男的物品，今天9點左右搜救團隊於鹿屈山三角點附近發現丁男，其意識清楚、肢體無力，由出搜救人員護送回仁亭入山口中。