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山客迷失阿里山水漾森林5天 上午尋獲護送下山中

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣消防局19日接獲報案有名男登山客進入阿里山水漾森林後失聯，經嘉義、南投警、消及林業署等單位協助搜索，終於今天上午傳來好消息，搜救團隊於鹿屈山三角點附近發現登山客，意識清楚、肢體無力，目前護送回下山中。

嘉義縣消防局表示，本月20日晚上7點19分獲報，有名男性登山客來電表示，他在阿里山鄉水漾森林附近走失，隨後即斷訊失聯，消防局立即派遣分隊前往，並通知南投縣消防局、縣警局及林業署等單位支援。

經了解，64歲丁姓登山客獨自從杉林溪森林生態渡假園區仁亭入山，搜救人員以地面及無人機等方式擴大搜索，昨天10點左右於鹿屈山南投縣及嘉義縣交界附近處發現疑似丁男的物品，今天9點左右搜救團隊於鹿屈山三角點附近發現丁男，其意識清楚、肢體無力，由出搜救人員護送回仁亭入山口中。

嘉義縣消防局呼籲民眾爬山除了注意身體狀況外，務必留意氣象資訊，山區天雨路滑，上山遊客務必注意自身安全。

搜救團隊以地面及無人機等方式擴大搜索。記者李宗祐／翻攝
搜救團隊以地面及無人機等方式擴大搜索。記者李宗祐／翻攝
搜救團隊於鹿屈山南投縣及嘉義縣交界附近處發現疑似登山客的物品。記者李宗祐／翻攝
搜救團隊於鹿屈山南投縣及嘉義縣交界附近處發現疑似登山客的物品。記者李宗祐／翻攝
搜救團隊以地面及無人機等方式擴大搜索。記者李宗祐／翻攝
搜救團隊以地面及無人機等方式擴大搜索。記者李宗祐／翻攝
嘉義、南投及林業署人員組成搜救團隊於鹿屈山南投縣及嘉義縣交界附近處發現疑似登山客的物品，今天9點左右找到失聯登山客。記者李宗祐／翻攝
嘉義、南投及林業署人員組成搜救團隊於鹿屈山南投縣及嘉義縣交界附近處發現疑似登山客的物品，今天9點左右找到失聯登山客。記者李宗祐／翻攝

南投縣 嘉義 阿里山

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