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山老鼠改裝車架滑輪吊桿盜南投林木 彷彿移動解體廠

中央社／ 南投縣24日電

南投信義警分局昨天查獲2名男子涉盜伐3塊台灣肖楠木，重136.94公斤，依森林法送辦；特別的是犯嫌在車內改裝滑輪、吊桿、排風機，彷彿移動解體廠，連警方都說少見且專業。

南投縣警察局信義分局今天發布新聞稿表示，23日清晨查獲鄭姓、林姓男子涉嫌在林業及自然保育署信義鄉巒大事業區第51林班地盜伐國有林木，現場查獲一批國有林木，經通知林業署人員鑑定，為國有珍貴台灣肖楠木3塊，總重136.94公斤，價值約新台幣10萬元。

信義分局指出，接獲通報信義鄉雙龍村光復巷一輛廂型車形跡可疑，員警立即前往查緝，發現鄭姓犯嫌駕駛未懸掛車牌廂型車，並在車內發現自製加裝吊掛機具、電動絞盤，後續再前往當地溪床，查獲待接應林嫌，起獲背架、鏈鋸、對講機、現金10萬元、肖楠木3塊。

犯嫌為盜伐林木，甚至改裝廂型車加裝滑輪、吊桿以利搬運木塊，車內還有排風機、鏈鋸，彷彿移動式解體工廠。信義分局指出，犯嫌改裝廂型車吊掛、搬運國有珍貴林木，手法十分專業且少見，警方詢問後，依違反森林法罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。

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