新光三越氣爆品牌商求生！ 櫃哥櫃姐轉戰行動百貨

新光三越氣爆後，櫃位不能營業，廠商得自謀生路。原先傳出新光三越要在台中世貿設第二賣場，後因場地面積不夠大等考慮，原先收到進駐通知的櫃哥櫃姐今表示原計畫已暫緩。

倒是在同一地點辦活動，以「行動百貨」著稱的亞路行動百貨負責人鄭瑞斌上午證實，有睡內衣、運動鞋等6、7家品牌商和他們合作，將以設快閃櫃一同銷售。

鄭瑞斌說，這些品牌商原本在新光三越設櫃，但受氣爆影響，生意不能做，於是尋求其他通路，好彌補一下二、三月的營收，也讓暫時沒了櫃位的櫃哥和櫃姐們來此支援，能有新的工作。

他說，時間是本月27日至3月9的上午10時30分至晚上9時，地點在世貿二館，面積近5百坪。地點、裝潢雖不像百貨公司那麼好，但一樣是品牌貨，同樣有品質保證，而且價格還有優惠。