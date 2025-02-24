快訊

賓士貓愛自由頻出走…這次獨自搭火車旅行27公里 獲政府贈送終身免費通勤卡

經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

0050分割引爆話題 ETF分割與反分割會影響投資人荷包嗎？

新北女離家突失聯近3天 警驚見她呆坐涵洞眼神渙散

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市51歲林女19日從新莊租屋處離開後失聯，室友尋找多時皆無下落立即報警。警方昨晚獲報調閱監視器，發現林女於20日凌晨跌落八德街大排水溝，立即與消防人員前往救援，在大排涵洞內尋獲受困近3天的林女，所幸林女並未受傷由室友帶回。

據了解，在新莊區八德街租屋居住的51歲林女，19日深夜獨自外出後就此失去音訊。與林女同住的48歲室友吳女四處尋找皆無所獲，立即通知林女家人。林女母親得知後前往台北市松山分局通報協尋。

台北市松山警方獲報後依單一窗口轉至新北市新莊分局協尋，新莊警昨晚獲報後調閱林女住處附近監視器，發現林女於20日凌晨1時許在新莊區八德街大排水溝堤岸上徘徊，不久後就掉落大排。警方立即通報消防局前往救援。

警方及救護人員昨晚8時許趕抵現場，經搜尋後於1處涵洞內發現呆坐在地眼神渙散的林女，所幸意識清楚並無外傷，立即將她救上路面。林女向警方及救護人員表示，2天前不慎跌落大排水溝內，因腳不舒服又沒帶手機無法呼救，只好呆坐在涵洞內等待救援，後續交由林女室友帶回。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

警方及消防人員協力將林女拉上岸。記者黃子騰／翻攝
警方及消防人員協力將林女拉上岸。記者黃子騰／翻攝
警方及救護人員在涵洞內發現林女，立即將她拉救上岸。記者黃子騰／翻攝
警方及救護人員在涵洞內發現林女，立即將她拉救上岸。記者黃子騰／翻攝

室友 排水溝

延伸閱讀

新北續辦班班有鮮乳需3.3億 侯友宜盼全國統一實施

即時短評／新北孵「蛋」需找出定位差異 才能創造效益

談新北孵蛋 劉和然：與台北大巨蛋有競爭、合作氛圍也在

新北規劃大巨蛋6處潛力點 1999供市民表達意見

相關新聞

新光三越氣爆品牌商求生！ 櫃哥櫃姐轉戰行動百貨

新光三越氣爆後，櫃位不能營業，廠商得自謀生路。原先傳出新光三越要在台中世貿設第二賣場，後因場地面積不夠大等考慮，原先收到...

高雄道路突冒「天坑」 休旅車閃不及撞掉「下巴」

高雄市鼓山區龍德新路昨路面出現「天坑」，造成一輛正好行經該路段的休旅車受損，所幸無人員受傷，水利局發現是污水管線銜接處錯...

把共享單車發揮到極致！1男坐車籃2人共乘 警：可開罰

高雄YouBike單車至2月19日止共設1405個站點，不少人靠YouBike代步、轉乘，網路社群昨晚釋出一則影片，2名...

新北女離家突失聯近3天 警驚見她呆坐涵洞眼神渙散

新北市51歲林女19日從新莊租屋處離開後失聯，室友尋找多時皆無下落立即報警。警方昨晚獲報調閱監視器，發現林女於20日凌晨...

行動餐車豐原停等紅燈突起火 後方車輛紛閃避

一輛行動餐車昨天下午行經台中市豐原區停等紅燈時突然起火，消防隊員到場滅火，駕駛說餐車工作台受損，車輛還可開，警方提醒應定...

影／強風吹倒樹横躺機車道 清水警與義消、警友副站長連夜排除

台中海線地區昨晚風力增強，沙鹿區中清水路七段沙鹿交流道機車引道往大雅方向，一棵邊坡路樹不敵強風侵襲遭吹倒，橫躺機車道，清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。