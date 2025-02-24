新北女離家突失聯近3天 警驚見她呆坐涵洞眼神渙散

新北市51歲林女19日從新莊租屋處離開後失聯，室友尋找多時皆無下落立即報警。警方昨晚獲報調閱監視器，發現林女於20日凌晨跌落八德街大排水溝，立即與消防人員前往救援，在大排涵洞內尋獲受困近3天的林女，所幸林女並未受傷由室友帶回。

據了解，在新莊區八德街租屋居住的51歲林女，19日深夜獨自外出後就此失去音訊。與林女同住的48歲室友吳女四處尋找皆無所獲，立即通知林女家人。林女母親得知後前往台北市松山分局通報協尋。

台北市松山警方獲報後依單一窗口轉至新北市新莊分局協尋，新莊警昨晚獲報後調閱林女住處附近監視器，發現林女於20日凌晨1時許在新莊區八德街大排水溝堤岸上徘徊，不久後就掉落大排。警方立即通報消防局前往救援。

警方及救護人員昨晚8時許趕抵現場，經搜尋後於1處涵洞內發現呆坐在地眼神渙散的林女，所幸意識清楚並無外傷，立即將她救上路面。林女向警方及救護人員表示，2天前不慎跌落大排水溝內，因腳不舒服又沒帶手機無法呼救，只好呆坐在涵洞內等待救援，後續交由林女室友帶回。

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