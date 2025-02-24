行動餐車豐原停等紅燈突起火 後方車輛紛閃避

一輛行動餐車昨天下午行經台中市豐原區停等紅燈時突然起火，消防隊員到場滅火，駕駛說餐車工作台受損，車輛還可開，警方提醒應定期檢查車況，行車途中如發現異常應盡速停車檢查，避免危險。

豐原警分局昨天下午4時7分獲報，豐原區豐原區圓環北路二段與東北街有火燒車事故，員警到場時，41歲許姓男子駕駛的行動餐車火勢已撲滅。

經了解，該車後方車廂突冒出煙霧，現場由路人協助滅火，消防隊員到場後續處置及檢視駕駛傷勢，許男表示不願就醫，餐車僅工作台受損，車輛運作均正常。