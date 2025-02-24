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行動餐車豐原停等紅燈突起火 後方車輛紛閃避
一輛行動餐車昨天下午行經台中市豐原區停等紅燈時突然起火，消防隊員到場滅火，駕駛說餐車工作台受損，車輛還可開，警方提醒應定期檢查車況，行車途中如發現異常應盡速停車檢查，避免危險。
豐原警分局昨天下午4時7分獲報，豐原區豐原區圓環北路二段與東北街有火燒車事故，員警到場時，41歲許姓男子駕駛的行動餐車火勢已撲滅。
經了解，該車後方車廂突冒出煙霧，現場由路人協助滅火，消防隊員到場後續處置及檢視駕駛傷勢，許男表示不願就醫，餐車僅工作台受損，車輛運作均正常。
警方呼籲，駕駛人應定期檢查車輛狀況，尤其是油路、電線等關鍵部位，確保行車安全；行車時應留意儀表板異常警示燈號，若發現異常應立即停車檢查，降低突發狀況的發生機率，確保自身與其他用路人的安全。
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