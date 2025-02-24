快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大好運降臨」：滿滿財富飛奔而來

3歲外孫遭酸民辱罵！徐乃麟暴怒提告 查出網友學校「找警察上門」

急診醫網上求助遭諷「小腦袋」！陳昭姿點名她 籲別成趕走醫護幫兇

聽新聞
0:00 / 0:00

行動餐車豐原停等紅燈突起火 後方車輛紛閃避

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一輛行動餐車昨天下午行經台中市豐原區停等紅燈時突然起火，消防隊員到場滅火，駕駛說餐車工作台受損，車輛還可開，警方提醒應定期檢查車況，行車途中如發現異常應盡速停車檢查，避免危險。

豐原警分局昨天下午4時7分獲報，豐原區豐原區圓環北路二段與東北街有火燒車事故，員警到場時，41歲許姓男子駕駛的行動餐車火勢已撲滅。

經了解，該車後方車廂突冒出煙霧，現場由路人協助滅火，消防隊員到場後續處置及檢視駕駛傷勢，許男表示不願就醫，餐車僅工作台受損，車輛運作均正常。

警方呼籲，駕駛人應定期檢查車輛狀況，尤其是油路、電線等關鍵部位，確保行車安全；行車時應留意儀表板異常警示燈號，若發現異常應立即停車檢查，降低突發狀況的發生機率，確保自身與其他用路人的安全。

一輛行動餐車昨天行經台中市豐原區停等紅燈時突然起火，消防隊員到場滅火。圖／警方提供
一輛行動餐車昨天行經台中市豐原區停等紅燈時突然起火，消防隊員到場滅火。圖／警方提供
一輛行動餐車昨天行經台中市豐原區停等紅燈時突然起火，消防隊員到場滅火。圖／警方提供
一輛行動餐車昨天行經台中市豐原區停等紅燈時突然起火，消防隊員到場滅火。圖／警方提供

消防隊 豐原

延伸閱讀

嘉縣民雄清晨火警 拉水管滅火來不及逃生 男租客成焦屍

國道警PO照片警惕！車禍死者沒繫安全帶就是「被拋出車外」

台中豐原公墓清明防火計畫提前部署 設取水點也放滅火器

國道豐原段6車追撞案外案 死者未有家屬認領疑為逃逸移工

相關新聞

高雄道路突冒「天坑」 休旅車閃不及撞掉「下巴」

高雄市鼓山區龍德新路昨路面出現「天坑」，造成一輛正好行經該路段的休旅車受損，所幸無人員受傷，水利局發現是污水管線銜接處錯...

把共享單車發揮到極致！1男坐車籃2人共乘 警：可開罰

高雄YouBike單車至2月19日止共設1405個站點，不少人靠YouBike代步、轉乘，網路社群昨晚釋出一則影片，2名...

中央大學新生女四舍浴室凌晨突起火 疑似管路自燃惹禍

國立中央大學新生宿舍女四舍，今天凌晨2點3樓浴室驚傳火警，近百名大一女生聽到火警鈴聲大響，嚇得紛紛搖醒室友穿上避寒衣物摸...

誤闖菇寮小石虎失溫脫臼奄奄一息 苗栗集氣搶救大作戰

一隻小石虎昨天下午誤闖苗栗縣公館鄉茄苳樹下黑木耳農莊菇寮，牠失溫左後腿脫臼奄奄一息，莊主曹富雄緊急通報縣政府搶救，送動物...

行動餐車豐原停等紅燈突起火 後方車輛紛閃避

一輛行動餐車昨天下午行經台中市豐原區停等紅燈時突然起火，消防隊員到場滅火，駕駛說餐車工作台受損，車輛還可開，警方提醒應定...

影／強風吹倒樹横躺機車道 清水警與義消、警友副站長連夜排除

台中海線地區昨晚風力增強，沙鹿區中清水路七段沙鹿交流道機車引道往大雅方向，一棵邊坡路樹不敵強風侵襲遭吹倒，橫躺機車道，清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。