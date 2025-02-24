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把共享單車發揮到極致！1男坐車籃2人共乘 警：可開罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄YouBike單車至2月19日止共設1405個站點，不少人靠YouBike代步、轉乘，網路社群昨晚釋出一則影片，2名大男人共乘，1人坐在前方置物籃，另1人騎車，2人把共享單車功能發揮到極致，讓網友笑指好特別；警方指2人行為已觸法，可開罰。

網路社群「社會事新聞影音」昨晚貼出一則影片，只見2名疑似外籍身分的男子共乘一輛YouBike單車，其中1人坐在前方車籃上，另1人騎車，行經前金區五福路和成功路，成了「名符其實」的共享單車；讓網友笑稱，「看過很多坐後面的，第一次看到這麼特別的」。

轄區新興警分局指出，經檢視影片中單車騎士附載乘客的行為，已明顯違反道路交通管理處罰條例76條第1項1款「乘坐人數超過規定數額，可處罰300至600元罰鍰。

警方表示，已根據相關租借紀錄掌握影片中涉案人身分，將依規定告發違規；警方呼籲，民眾切勿以危險方式駕車，以免造成自身或他人危害。

高市2名疑似外籍身分的男子共乘一輛YouBike單車，其中1人坐車籃上，另1人騎車，網友笑指，好特別。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市2名疑似外籍身分的男子共乘一輛YouBike單車，其中1人坐車籃上，另1人騎車，網友笑指，好特別。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市2名疑似外籍身分的男子共乘一輛YouBike單車，其中1人坐車籃上，另1人騎車，網友笑指，好特別。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市2名疑似外籍身分的男子共乘一輛YouBike單車，其中1人坐車籃上，另1人騎車，網友笑指，好特別。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市2名疑似外籍身分的男子共乘一輛YouBike單車，其中1人坐車籃上，另1人騎車，網友笑指，好特別。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市2名疑似外籍身分的男子共乘一輛YouBike單車，其中1人坐車籃上，另1人騎車，網友笑指，好特別。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

YouBike 共享單車 影片

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