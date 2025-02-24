把共享單車發揮到極致！1男坐車籃2人共乘 警：可開罰

高雄YouBike單車至2月19日止共設1405個站點，不少人靠YouBike代步、轉乘，網路社群昨晚釋出一則影片，2名大男人共乘，1人坐在前方置物籃，另1人騎車，2人把共享單車功能發揮到極致，讓網友笑指好特別；警方指2人行為已觸法，可開罰。

網路社群「社會事新聞影音」昨晚貼出一則影片，只見2名疑似外籍身分的男子共乘一輛YouBike單車，其中1人坐在前方車籃上，另1人騎車，行經前金區五福路和成功路，成了「名符其實」的共享單車；讓網友笑稱，「看過很多坐後面的，第一次看到這麼特別的」。

轄區新興警分局指出，經檢視影片中單車騎士附載乘客的行為，已明顯違反道路交通管理處罰條例76條第1項1款「乘坐人數超過規定數額，可處罰300至600元罰鍰。