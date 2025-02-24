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影／強風吹倒樹横躺機車道 清水警與義消、警友副站長連夜排除

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中海線地區昨晚風力增強，沙鹿區中清水路七段沙鹿交流道機車引道往大雅方向，一棵邊坡路樹不敵強風侵襲遭吹倒，橫躺機車道，清水警與義消、警友副站長合力排除，許多騎士今天看到樹倒位置才驚覺說，還好倒樹已被移除，否則騎車沒注意可能撞樹很危險。

昨天台中海線地區風力增強，晚上9時許，沙鹿區中清水路七段沙鹿交流道機車引道往大雅方向一棵邊坡路樹不敵強風侵襲遭吹倒，橫躺機車道，騎機車必須小心從縫隙行駛而過，有機車騎士拍照PO文網路提醒用路人行經該路段要注意安全。

台中市清水警分局清泉所警員林靖智獲報後趕往現場，發現路樹橫躺機車道上，該路段又地處較微昏暗處，騎士行經時如未注意可能發生事故，造成危險，為能盡速排除，他在現場加強警戒，指揮交通外，同時，通知所內同仁聯繫轄內義消蔡昌翰及清泉警友站副站長陳永祥等人帶電鋸等工具，花了約30分時間，初步先將擋在機車道上的路樹部分先行排除，後續通知相關單位。

清水警方表示，轄區地處海線加上近日風力增強，提醒用路人小心行駛，除依規定速限行駛外並隨時注車前狀況，尤其行經地處昏暗小路或山路更需減速慢行及注意車前是否有障礙物等狀況，發現有阻礙交通的路障時即時撥打110或通知鄰近警察機關立即警戒及排除，共同維護用路人安全。

台中海線地區昨晚風力增強，沙鹿區中清水路七段沙鹿交流道機車引道往大雅方向，一棵邊坡路樹不敵強風侵襲遭吹倒，橫躺機車道，清水警與義消、警友副站長合力排除。圖／警方提供
台中海線地區昨晚風力增強，沙鹿區中清水路七段沙鹿交流道機車引道往大雅方向，一棵邊坡路樹不敵強風侵襲遭吹倒，橫躺機車道，清水警與義消、警友副站長合力排除。圖／警方提供
台中海線地區昨晚風力增強，沙鹿區中清水路七段沙鹿交流道機車引道往大雅方向，一棵邊坡路樹不敵強風侵襲遭吹倒，橫躺機車道，清水警與義消、警友副站長合力排除。圖／警方提供
台中海線地區昨晚風力增強，沙鹿區中清水路七段沙鹿交流道機車引道往大雅方向，一棵邊坡路樹不敵強風侵襲遭吹倒，橫躺機車道，清水警與義消、警友副站長合力排除。圖／警方提供

路樹 車道

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