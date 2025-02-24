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海軍官校151學生集體腹瀉 校方：全力配合疫調、清消
高雄海軍官校及空軍官校於2月中旬先後傳出學生集體腹瀉情況，其中海軍官校累計151名病例，空軍官校也有4名學生通報腹瀉；衛生局昨晚表示，兩校皆是腹瀉群聚感染，疑似諾羅病毒引起。對此，海軍官校今天上午表示，全力配合疫調釐清肇因，並實施全面清消。
海軍官校今天上午指出：上周部分學生因有腸胃不適症狀至醫院就診，後續拱計約有151名學生通報腹瀉狀況，經診斷為急性腸胃炎，治療後均已康復返校。
海軍官校表示，在學生發生腸胃不適狀況後，即依規定通報高雄市衛生局，並全力配合疫調釐清肇因及實施全面清消，初步排除食物中毒所致，確切原因尚待化驗中。
校方強調，將持續宣導注意個人衛生及防護措施，以維護身體健康，防止類案再生。
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