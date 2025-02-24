新竹泰崗野溪泡湯2人受困湍流 驚險救援「水流深及腰」

新竹縣尖石鄉秀巒村泰崗野溪溫泉是知名的泡湯地點，二月中旬有2名女性原本要沿河床溯溪至野溪溫泉附近紮營，未料因前日當地降雨且不熟當地地形、水性，受困於河床上，警方獲報後，協同熟悉當地地形的山地義勇警察前往搜救，在野溪溫泉下方約一百公尺處發現，2名女性成功獲救。

新竹縣橫山分局日前接獲消防單位轉報，有2名女子受困，由於前一天當地降下豪大雨，造成溪流暴漲湍急且十分混濁，無法判斷溪流深度，增加了救援行動的難度，情況相當緊迫。

警方指出，當時立刻會同消防人員及山地義勇警察沿著陡峭的山壁向下攀爬，並橫渡湍急溪流到達對岸，溪流水深及腰，受困者因天氣寒冷導致身體發抖，且驚嚇不已，幸好意識清楚且有行動能力，立刻協助其脫困至安全處所，給予禦寒保暖措施避免失溫，在經過觀察評估一段時間確定沒有大礙後，順利平安下山返程。

據了解，該2名女子是從外地前來尖石鄉旅遊，因泰崗野溪溫泉頗負盛名，本來是要沿河床溯溪至野溪溫泉附近紮營，未料因前日當地降雨，加上其不熟當地地形、水性，半途發現水勢過於湍急，其隨身攜帶之背包及行囊皆被河水沖走，所幸手機還在身邊且可撥通緊急電話求救，才能保住一命。