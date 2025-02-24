嘉縣民雄清晨火警 拉水管滅火來不及逃生 男租客成焦屍
嘉義縣民雄鄉清晨4點半左右傳住宅火警，嘉縣消防局人車趕赴現場拉水線灌救，火勢撲滅後於3樓房間內發現有名男子明顯死亡，警、消調查，火警發生時死者張男試圖拉水管滅火，後不支倒在離門口不遠處，消防人員發現時已呈焦屍。詳細火警原因持續調查中。
嘉義縣消防局今天清晨4點35分接獲報案，民雄鄉秀林村一處民宅傳出火警，即派遺第二大隊、民雄、雙福、大林及新港等分隊人車趕往現場，消防分隊陸續抵達現場，住宅3樓房間有明顯火勢，立即拉水線灌救，沒多久即撲滅，經消防員進入火場勘查，3樓臥室房間門已打開，在離門口不遠處有名男子躺臥地上，已明顯死亡，旁邊還有條水管冒水，死亡及起火原因待釐清，現場火勢未波及其它住戶。
警、消初步調查，死者為租客張男，疑火警發生時張男逃離套房，自己拉水管試圖入室搶救滅火，但最後支撐不住，倒在離門口不遠處，屋內全都燒毀，張男被燒成焦屍。
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