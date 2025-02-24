台中市民吃宵夜...驚見年輕男刀傷滿身血倒地 警：自傷

台中市一名市民昨天深夜在北區中清路、德化街附近吃宵夜時，發現一名年約20多歲的男子滿身血、倒臥地面，趕緊報警，救護車到場時發現，男子身上疑有十多處刀傷，趕緊送醫，院方檢查出主要傷勢在左胸、脖子兩處，警方在場查獲一把水果刀，也發現男子是自傷，但因男子插管，案情仍待釐清。

第二警分局永興所在昨天深夜11時許，接獲消防局通報，一名男子倒臥在北區中清路、德化街一帶，身上有多處刀傷，經醫院檢傷後，男子脖子、左胸有兩處主要刀傷，其餘傷勢疑為嘗試的切割傷，男子目前仍插管在醫院急救，無法接受警詢。

警方調閱監視器發現，男子是行經案發地點時，突然拿出預先購買的水果刀自殘，過程中沒有與人發生爭執，詳細的案發經過與原因，仍需後續調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980