中大新生女四舍浴室凌晨突起火 疑似管路自燃惹禍

國立中央大學新生宿舍女四舍，今天凌晨2點3樓浴室驚傳火警，近百名大一女生聽到火警鈴聲大響，嚇得紛紛搖醒室友穿上避寒衣物摸黑離開宿舍，桃市消防局據報，派出大批人車抵達，雖然校方回報火已滅，待中壢分隊檢查確定安全無虞，才讓女學生們回房。

119勤指中心今凌晨2點4分據報，位於中壢區中大路西區的女四舍G4發生火警，立刻派遣轄區第二救災救護大隊中壢分隊前往，由於起火地點為宿舍區，剛開學不久且今天是周一，學子們必定都按時返校上課，因此消防局不敢大意，另通知其他分隊前往支援，總共派出8輛消防車、1輛救護車共23名救難救護人員前往。

消防局表示，轄區中壢分隊4車11人在凌晨2點10餘分趕抵時，宿舍外有大批女學生站在冷風中守候，校方人員回報，起火點是女四舍3樓浴室的管路，不過火勢已經熄滅，並未造成傷亡；儘管火勢熄滅，中壢分隊一面通知支援分隊狀況解除可先行返隊，一面進入女舍3樓到起火浴室現場檢查，將待現場確定安全無虞才返隊。