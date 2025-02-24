聽新聞
0:00 / 0:00

中大新生女四舍浴室凌晨突起火 疑似管路自燃惹禍

聯合報／ 記者陳恩惠、曾曾勳／桃園即時報導

國立中央大學新生宿舍女四舍，今天凌晨2點3樓浴室驚傳火警，近百名大一女生聽到火警鈴聲大響，嚇得紛紛搖醒室友穿上避寒衣物摸黑離開宿舍，桃市消防局據報，派出大批人車抵達，雖然校方回報火已滅，待中壢分隊檢查確定安全無虞，才讓女學生們回房。

119勤指中心今凌晨2點4分據報，位於中壢區中大路西區的女四舍G4發生火警，立刻派遣轄區第二救災救護大隊中壢分隊前往，由於起火地點為宿舍區，剛開學不久且今天是周一，學子們必定都按時返校上課，因此消防局不敢大意，另通知其他分隊前往支援，總共派出8輛消防車、1輛救護車共23名救難救護人員前往。

消防局表示，轄區中壢分隊4車11人在凌晨2點10餘分趕抵時，宿舍外有大批女學生站在冷風中守候，校方人員回報，起火點是女四舍3樓浴室的管路，不過火勢已經熄滅，並未造成傷亡；儘管火勢熄滅，中壢分隊一面通知支援分隊狀況解除可先行返隊，一面進入女舍3樓到起火浴室現場檢查，將待現場確定安全無虞才返隊。

在中大女四舍傳出火警警報後7分鐘，有學生在Dcard「中央大學」群發問「請問女一至四宿舍外面怎麼了？突然很吵雜，剛剛還聽到警報聲」立刻有學生回應「是不是失火？希望大家都平安」，還有人問「怎麼聽起來好多台」、「好像還有消防車的聲音？」似乎連較遠的國際學舍的學生都聽到了；有學生解惑「燒起來了」，大家紛紛詢問「哪裡」、「為啥」，「滅了嗎火很大嗎」，好心人士回應「女四浴室一根管子出問題，好像有燒起來，好像已經撲滅了，等待後續處理」並附上浴室疑似起火管路的示意圖，結束這個話題。

中大新生宿舍女四舍今天凌晨驚傳火警，所幸及時撲滅，近百名女大生站在宿舍外等候，等消防隊檢查完，確定安全才能回寢室。圖／讀者提供
中大新生宿舍女四舍今天凌晨驚傳火警，所幸及時撲滅，近百名女大生站在宿舍外等候，等消防隊檢查完，確定安全才能回寢室。圖／讀者提供
中大新生宿舍女四舍發生火警，在Dcard上立刻有同校學生發問，有人將浴室疑似起火管路示意圖貼出，大家瞬間了解起火事件。圖／擷取自Dcard
中大新生宿舍女四舍發生火警，在Dcard上立刻有同校學生發問，有人將浴室疑似起火管路示意圖貼出，大家瞬間了解起火事件。圖／擷取自Dcard

中壢 宿舍 浴室

延伸閱讀

影／中大女生宿舍深夜驚傳火警 警消疏散學生搶救中

獨／高雄大同醫院管線遭塗白 未塗銷照片曝光！竟非醫用氣體

彰化二林三合院3次火警 疑啃老男向父討錢不成怒縱火

生存欲望強烈！「食材」高腳蟹浴室復活 饕客驚：好像快被牠吃掉

相關新聞

中大新生女四舍浴室凌晨突起火 疑似管路自燃惹禍

國立中央大學新生宿舍女四舍，今天凌晨2點3樓浴室驚傳火警，近百名大一女生聽到火警鈴聲大響，嚇得紛紛搖醒室友穿上避寒衣物摸...

疑未保持安全距離 國1麻豆段晚間3起車禍11車追撞

國道1號台南麻豆段南下約304公里處，今晚6點50分發生11輛自小客車追撞事故，一度造成國道內側車道壅塞，國道警方獲報趕...

路口交叉撞「兩車都翻了」！1輛噴飛掉入水圳 4輪朝天泡水

宜蘭縣員山鄉尚惠路今天下午發生兩輛自小客車交叉撞，其中1輛側翻在路旁，另1輛車噴飛撞斷路旁反光導標桿，掉入水圳裡四輪朝天...

影／中大女生宿舍深夜驚傳火警 警消疏散學生搶救中

國立中央大學位於桃園市中壢區中大路的女生第四宿舍，今天凌晨2點驚傳火警，上百名女學生大半夜聽到火警鈴聲大響，個個嚇得花容...

國1苗栗頭屋段2車擦撞事故 4大3小送醫均無大礙

國道1號苗栗縣頭屋路段，2車今天下午發生擦撞，疑因變換車道不當，兩車嚴重毀損，一輛側翻，4名大人3名小孩送醫，均無大礙，...

失火燒出違法隔間…中和公寓「1戶分7間雅房」 工務局稽查將開罰

新北市中和景平路一處民宅昨凌晨發生火警，一名24歲吳姓女租客，單親媽媽被救出時一度無生命跡象，幸經急救已恢復生命跡象，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。