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台中太平社區凌晨槍響10聲 警晚間查獲涉案兩人到案

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區振福路一處住宅大樓今清晨5時30分許，突然傳出疑似槍響，警方接獲民眾報案派員前往查看，在大樓外的地上發現散落10多顆彈殼，查出疑似蔡姓男子所為，今晚6時許在雲林縣雲9縣道將蔡嫌和另名林姓共犯同時查緝到案，並連夜偵訊中。

警方說，槍擊案後，警方查訪鄰居，鎖定住在大樓7樓住戶，並由房東協助入內。經查，房客為蔡姓男子（42歲）有多項前科紀錄。當時房內無人在場，但在房間內留有2顆彈殼。

據調查，他最近疑似工作不順遂，情緒不穩，曾經多次向友人抱怨訴苦。警方接著調閱路口監視器，發現他在涉嫌開槍後騎機車離去。警方根據監視錄影一路追查，在雲9縣道查獲蔡嫌和另名同時犯案的林姓男子，晚間押送回太平警分局偵查隊偵訊，將依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例和藏匿人犯等罪嫌移送地檢署偵辦。

太平警分局表示，絕不容許民眾以不法或脫序行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

警方在大樓外查獲多顆彈殼。圖/民眾提供。
警方在大樓外查獲多顆彈殼。圖/民眾提供。
台中市太平區振福路這處大廈凌晨傳出槍響。圖/民眾提供
台中市太平區振福路這處大廈凌晨傳出槍響。圖/民眾提供

房間 監視器 鄰居

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