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國1苗栗頭屋段2車擦撞事故 4大3小送醫均無大礙

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

國道1號苗栗縣頭屋路段，2車今天下午發生擦撞，疑因變換車道不當，兩車嚴重毀損，一輛側翻，4名大人3名小孩送醫，均無大礙，案由國道警方調查中。

苗栗縣政府消防局今天下午1點56分接獲報案，國1南下120公里頭屋鄉路段發生2輛小客車事故，其中一輛側翻，出動頭份、竹南分隊3輛轎車到現場，2車7人無人受困，送醫3名兒童沒有不適，4名大人輕微擦傷，均無大礙。

國道警方初步調查，林姓男子（29歲）駕駛黑色轎車，疑因變換車道不當，擦撞廖姓男子（40歲）駕駛白色轎車，造成白車側翻。林男、廖男酒測值均為零，案由警方進一步釐清處理中。

警方呼籲用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，保持行車安全距離，變換車道時，保持安全間隔與距離，駕車時仍應握好方向盤，注意車前狀態小心駕駛。

國道1號苗栗縣頭屋路段，今天下午疑因變換車道不當，發生2輛轎車擦撞事故，兩車嚴重毀損，7人送醫還好均無大礙。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣頭屋路段，今天下午疑因變換車道不當，發生2輛轎車擦撞事故，兩車嚴重毀損，7人送醫還好均無大礙。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣頭屋路段今天下午疑因變換車道不當，發生2輛轎車擦撞事故，兩車嚴重毀損，7人送醫還好均無大礙。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣頭屋路段今天下午疑因變換車道不當，發生2輛轎車擦撞事故，兩車嚴重毀損，7人送醫還好均無大礙。圖／民眾提供

國道 苗栗縣 車禍 車道 高速公路

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