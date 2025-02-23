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國1苗栗頭屋段2車擦撞事故 4大3小送醫均無大礙
國道1號苗栗縣頭屋路段，2車今天下午發生擦撞，疑因變換車道不當，兩車嚴重毀損，一輛側翻，4名大人3名小孩送醫，均無大礙，案由國道警方調查中。
苗栗縣政府消防局今天下午1點56分接獲報案，國1南下120公里頭屋鄉路段發生2輛小客車事故，其中一輛側翻，出動頭份、竹南分隊3輛轎車到現場，2車7人無人受困，送醫3名兒童沒有不適，4名大人輕微擦傷，均無大礙。
國道警方初步調查，林姓男子（29歲）駕駛黑色轎車，疑因變換車道不當，擦撞廖姓男子（40歲）駕駛白色轎車，造成白車側翻。林男、廖男酒測值均為零，案由警方進一步釐清處理中。
警方呼籲用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，保持行車安全距離，變換車道時，保持安全間隔與距離，駕車時仍應握好方向盤，注意車前狀態小心駕駛。
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