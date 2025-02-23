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失火燒出違法隔間…中和公寓「1戶分7間雅房」 工務局稽查將開罰

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北中和景平路一處民宅昨凌晨發生火警，一名24歲吳姓女租客，單親媽媽被救出時一度無生命跡象，幸經急救已恢復生命跡象，目前仍在加護病房插管治療中。現場發現該戶分隔成7間雅房，2間衛浴，新北工務局指出，今已派員現勘，經查屋主未申請使照變更、室內裝修審查許可，將依建築法開罰6萬。

中和景平路一處民宅昨凌晨發生火警，詳細起火原因有待釐清，不過現場發現該戶分隔成7間雅房，2間衛浴，工務局今派員現勘，認為屋主涉及違法隔間出租。

新北工務局使用管理科范良圖說，該戶為民國76年的使用執照，為地上5層公寓，在使照上為集合住宅且非公眾使用，若是一般室內裝修不用申請執照，但國土署先前有解釋函令，若分隔成6間以上，需申請使用用途變更，將住宅變更成宿舍類，同時因分隔成6間以上，屋主需申請室內裝修審查許可，上述兩項屋主皆未申請。

范良圖說，該屋主經查非自然人，而是登記在公司行號之下，上班日將正式發函給屋主，並依建築法開罰，第一次將罰6萬並限期改善，若屋主遲遲不申請，將加重罰鍰，最重斷水斷電並強制拆除。

新北消防局昨晚赴中和景平路救災。記者黃子騰／翻攝
新北消防局昨晚赴中和景平路救災。記者黃子騰／翻攝

中和 國土署 新北 火災

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