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高雄分屍案插曲 民眾常打110報「有可疑垃圾袋」…均非人體組織

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，半個月來，打撈約77件疑人體組織，其中38件為趙林姓婦人，2件為張姓婦人，張的兄嫂迄今未尋獲，其餘為非人體組織；21日打撈告一段落後，仍有不少熱心民眾打110報「發現可疑垃圾袋」，意外變成分屍案插曲。

今天又傳出有釣客釣起一只黑色垃圾袋，內部疑似裝不明骨頭，專案小組指出，從案發迄今，110接獲不少熱心民眾或釣客通報「在高雄港發現不明黑色垃圾袋」，目前若接獲相關民眾通報的可疑垃圾袋，不放棄可能的線索，第一時間皆會送法醫與鑑識中心比對採證。

專案小組表示，法醫及鑑識單位比對半個月來打撈到的77件可疑人體組織，包括民眾在高雄港119號碼頭的肺臟組織，以及在亞灣水域所打撈到的屍塊，全已檢驗完畢。

專案小組指出，除了2月17日以前打撈的屍塊，驗出38件是趙林婦遺骸、2件頭皮和胸部組織是張婦的遺骸，後來打撈到的檢體是動物或禽類的屍骸，均非人體組織，目前尚未尋獲張嫌兄嫂的遺骸。

高雄檢警偵辦張介宗涉殺害3名老婦分屍案，圖為潛水人員日前在前鎮運河第五船渠處橋下進行打撈畫面。本報資料照片
高雄檢警偵辦張介宗涉殺害3名老婦分屍案，圖為潛水人員日前在前鎮運河第五船渠處橋下進行打撈畫面。本報資料照片
高雄殺人分屍案打撈屍塊半個月，後期撈到的屍骸全是動物或禽類。本報資料照片
高雄殺人分屍案打撈屍塊半個月，後期撈到的屍骸全是動物或禽類。本報資料照片

分屍案 高雄港 黑色

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