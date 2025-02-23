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花蓮男不滿鄰居太吵制止 反遭圍毆腦出血陷入昏迷

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣新城鄉57歲傅姓男子，因不滿鄰居一群青年經常聚在門口吵鬧，因此出去制止，卻發生衝突被圍毆，送醫後腦出血惡化昏迷。主嫌周姓男子向警方供稱，當時是傅男想要打他姊姊，為了保護家人才動手，警方訊後將依殺人未遂罪嫌，將周男移送法辦。

新城警分局今天指出，嘉里派出所於18日晚間9時許接獲報案，傅姓男子稱遭人毆打，主因是不滿住戶周女等一群青年人，常常在夜晚群聚聊天太吵，傅男與青年5、6人當天發生口角，周女的弟弟氣得上前理論，雙方發生衝突，傅男則稱自己沒有動手打人。

警方到場時，看見報案的傅姓男子意識清楚，表示自己遭對方拳打腳踢，嘴唇有受傷，警方叫救護車送醫，沒想到送醫後病情惡化，腦內出血陷入昏迷，傅男家屬提告對方涉嫌殺人。警方帶回嫌疑人周姓男子，周宣稱是傅先製造衝突，作勢要打他姊姊，因此出手保護家人，雙方有發生拉扯。

警方表示，傅男一開始由救護車送至國軍花蓮總醫院就醫，但病情惡化轉送慈濟醫院治療，目前昏迷治療中。警方於19日通知周男及其姊姊至分局製作筆錄，並於20日報請檢察官指揮偵辦，依刑法殺人未遂罪偵辦中。

花蓮縣新城鄉57歲傅姓男子，因不滿鄰居經常吵鬧而制止，卻發生衝突被圍毆，送醫後昏迷，警方依殺人未遂罪嫌，將主嫌周姓男子移送法辦。圖／新城警分局提供
花蓮縣新城鄉57歲傅姓男子，因不滿鄰居經常吵鬧而制止，卻發生衝突被圍毆，送醫後昏迷，警方依殺人未遂罪嫌，將主嫌周姓男子移送法辦。圖／新城警分局提供

殺人未遂 花蓮 衝突 青年

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