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15歲少年騎車釀禍！撞倒老婦後心虛逃逸…竟被查出連續肇事「撞3機車」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

15歲黃姓少年騎著母親友人的機車，今天上午撞倒騎著機車的侯姓老翁後，心虛逃逸，沿路再在台南一中旁撞倒騎機車的高姓老婦，之後再撞上載著12歲兒子的李姓婦人；最後黃倒地送醫，警方確認他並未酒駕，將待他出院後製作筆錄，依肇事逃逸、公共危險罪函送少年法庭。

15歲黃姓少年今天上午11時許，無照騎乘機車行駛至東寧路、勝利路時，在台南一中旁撞上70歲高姓老婦機車，他見老婦倒地，因沒有駕照，沒有下車查看就心虛逃逸；由於騎車技術不熟練，隨後又在東榮街、青年路口撞上44歲李姓母親騎車載著12歲康姓兒子。

黃姓少年與母子同時倒地，三人身體多次擦傷，雙方均送醫治療；轄區台南市警第一分局東寧派出所到場調查後，發現黃姓少年還在東寧路、林森路口撞上69歲侯姓老翁機車，同樣肇事逃逸。經酒測後，確認4輛機車、4名騎士都沒有酒駕。

警方調查，經聯繫黃姓少年母親，黃是騎著母親女性朋友的機車，至於對方為何會借車給黃姓少年，將再傳喚到案說明；黃目前仍在醫院，將待製作筆錄後，將他依肇事逃逸、公共危險罪函送少年法庭，同時也將開出無照駕駛罰單。

15歲黃姓少年騎著母親友人的機車，今天上午連續撞倒3機車、釀4人受傷。記者袁志豪／翻攝
15歲黃姓少年騎著母親友人的機車，今天上午連續撞倒3機車、釀4人受傷。記者袁志豪／翻攝
15歲黃姓少年騎著母親友人的機車，今天上午撞倒騎著機車的侯姓老翁後，心虛逃逸，又在台南一中旁撞倒騎機車的高姓老婦。記者袁志豪／翻攝
15歲黃姓少年騎著母親友人的機車，今天上午撞倒騎著機車的侯姓老翁後，心虛逃逸，又在台南一中旁撞倒騎機車的高姓老婦。記者袁志豪／翻攝

台南 車禍 駕照

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