快訊

冷氣團來襲！4縣市低溫特報 最冷跌破10度凍到明天

半導體技術排名洗牌？南韓研究機構：大陸用2年「全面反超」韓

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市議員古秀英一家車禍！車上6人疑自撞護欄 9旬父重傷腦出血不治

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市原住民市議員古秀英一家6人今天早上在和平區發生疑自撞車禍，古秀英輕傷，她父母傷勢嚴重，父親顏面骨折、鎖骨骨折、腦出血，轉院急救後不治，肇事原因由警方調查中。

台中市和平警分局調查，今天上午9時48分在台中市和平區東關路三段238號超商前發生自撞交通事故，年約70歲江姓男子駕駛轎車，沿和平區東關路三段由谷關往東勢方向直行，自撞護欄，致車受損4人受傷，其中1人死亡。

右後座乘客90歲古姓男子目前昏迷觀察中，顏面骨折、鎖骨骨折、腦出血，由東勢農民醫院轉送中國醫藥學院急救；前車頭、右側葉子板及右前輪撞損。駕駛酒精測試值為0。

台中市原住民市議員古秀英今天和家人乘車發生車禍，車上共6人輕重傷，古秀英表示，感謝鄉親的關心，她傷勢肩膀痛，經X光檢查骨頭有裂傷，父母比較嚴重，小孩子平安。

台中市消防局派遣第二大隊、轄區和平分隊等共計3個單位，出動各式消防車3輛、救護車3輛、消防人員13名，現場由林諺樟組長指揮。

現場是轎車車禍，共6名傷者送醫，90歲傷者OHCA不治，送往東勢農民醫院；70歲男子口鼻出血；80歲女子腳部開放性傷口；63歲女子肩膀疼痛，均意識清醒送往台中榮總醫院；6歲男童和7歲女童均意識清醒無明顯外傷，送往台中榮總醫院。

台中市和平區今天發生車禍，車輛嚴重撞毀。記者游振昇／翻攝
台中市和平區今天發生車禍，車輛嚴重撞毀。記者游振昇／翻攝
台中市和平區今天發生車禍，車輛嚴重撞毀。記者游振昇／翻攝
台中市和平區今天發生車禍，車輛嚴重撞毀。記者游振昇／翻攝

台中市 自撞 車禍 骨折

延伸閱讀

海巡署30歲科員與友人揪泡野溪溫泉 突倒地送醫不治

影／林口忍者重機闖紅燈撞CRV 20歲騎士腦出血送醫緊急手術

影／大貨車和機車對撞畫面曝光 外送員騎士急救不治

天氣忽冷忽熱...20多歲女高血壓性腦出血 嘉榮醫微創內視鏡神救援

相關新聞

15歲少年騎車釀禍！撞倒老婦後心虛逃逸…竟被查出連續肇事「撞3機車」

15歲黃姓少年騎著母親友人的機車，今天上午撞倒騎著機車的侯姓老翁後，心虛逃逸，沿路再在台南一中旁撞倒騎機車的高姓老婦，之...

台中清晨傳10多聲槍響！社區大樓外散落彈殼 警鎖定1男住戶追查

台中市太平區振福路一處住宅大樓今清晨5時30分許，突然傳出疑似槍響，警方接獲民眾報案派員前往查看，在大樓外的地上發現散落...

磁吸行動電源突爆炸！廠牌曝光掀議「不只1人出狀況」

桃園市蘆竹區謝姓女子前日將手機和磁吸行動電源放在桌上充電，突然冒出火花後爆炸，熊熊火焰衝向她造成頭、臉及頸部二度燒傷。謝...

台中市議員古秀英一家車禍！車上6人疑自撞護欄 9旬父重傷腦出血不治

台中市原住民市議員古秀英一家6人今天早上在和平區發生疑自撞車禍，古秀英輕傷，她父母傷勢嚴重，父親顏面骨折、鎖骨骨折、腦出...

雲林一家越野車店失火 假日關店搶救困難…1消防員不適

雲林縣斗六市文化路及大學路口一家專營越野休閒系列電動車的專賣店，今天下午冒出濃煙，消防局據報趕往灌救，因假日店內無人，大...

「看牠不順眼」惡男強灌法鬥犬農藥害牠險沒命 飼主報警懲凶

宜蘭傳出狗狗遭人強行灌毒殘害，吳姓男子因為「看牠不順眼」，半夜強灌8歲的法鬥犬農藥，造成狗兒口吐白沬及血便，吳男疑似還把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。