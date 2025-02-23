台中市議員古秀英一家車禍！車上6人疑自撞護欄 9旬父重傷腦出血不治

台中市原住民市議員古秀英一家6人今天早上在和平區發生疑自撞車禍，古秀英輕傷，她父母傷勢嚴重，父親顏面骨折、鎖骨骨折、腦出血，轉院急救後不治，肇事原因由警方調查中。

台中市和平警分局調查，今天上午9時48分在台中市和平區東關路三段238號超商前發生自撞交通事故，年約70歲江姓男子駕駛轎車，沿和平區東關路三段由谷關往東勢方向直行，自撞護欄，致車受損4人受傷，其中1人死亡。

右後座乘客90歲古姓男子目前昏迷觀察中，顏面骨折、鎖骨骨折、腦出血，由東勢農民醫院轉送中國醫藥學院急救；前車頭、右側葉子板及右前輪撞損。駕駛酒精測試值為0。

台中市原住民市議員古秀英今天和家人乘車發生車禍，車上共6人輕重傷，古秀英表示，感謝鄉親的關心，她傷勢肩膀痛，經X光檢查骨頭有裂傷，父母比較嚴重，小孩子平安。

台中市消防局派遣第二大隊、轄區和平分隊等共計3個單位，出動各式消防車3輛、救護車3輛、消防人員13名，現場由林諺樟組長指揮。

現場是轎車車禍，共6名傷者送醫，90歲傷者OHCA不治，送往東勢農民醫院；70歲男子口鼻出血；80歲女子腳部開放性傷口；63歲女子肩膀疼痛，均意識清醒送往台中榮總醫院；6歲男童和7歲女童均意識清醒無明顯外傷，送往台中榮總醫院。