雲林一家越野車店失火 假日關店搶救困難…1消防員不適
雲林縣斗六市文化路及大學路口一家專營越野休閒系列電動車的專賣店，今天下午冒出濃煙，消防局據報趕往灌救，因假日店內無人，大門深鎖搶救困難，消防隊以電鋸破壞大門灌救，過程中一名消防員感到不適，這起火警幸無人受傷，現場仍搶救中。
雲林縣斗六市一家沙灘車、越野車等休胃系列電動車的專賣店，今天下午2點34分突然冒出濃煙，消防局獲報出動5個消防分隊及13部消車與救護車趕到現場搶救，趕到時該店濃煙密佈，因假日沒有營業，大門深鎖，增加搶救困難度。
在風勢助長下，火勢從二樓竄燒到一樓，因鐵門無法啟動，消防員以電鋸鋸開後，布水線往屋裡灌救，搶救過程中，一名消防員突感身體不適，隊員扶他到旁邊擔架休息，幸無大礙，據店家的人說，目前店內並沒有居住。
確認無人受困，但火勢愈加猛烈，消防員趕緊以強大水線阻隔火勢延燒，以免波及鄰房，經約一小時火勢控制但仍持續燃燒中，店內的車輛多數已燒得面目全非，起火原因和損失待查。
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