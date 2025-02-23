「看牠不順眼」惡男強灌法鬥犬農藥害牠險沒命 飼主報警懲凶

宜蘭傳出狗狗遭人強行灌毒殘害，吳姓男子因為「看牠不順眼」，半夜強灌8歲的法鬥犬農藥，造成狗兒口吐白沬及血便，吳男疑似還把農藥淋在法鬥身上，造成狗的眼睛和皮膚潰瘍，幾乎快沒命。飼主發現後把愛犬送醫搶救，同時報警把逞凶的吳男送辦。

據了解，許姓飼主15日晚間投宿女友家中，他把「逗逗」綁在1樓，上樓去睡覺；16日清晨4時許，許男突然聞到刺鼻藥水味，下樓察看竟發現「逗逗」病厭厭地躺在地上，一旁剩下半瓶農藥，強灌農藥的吳姓男子還若無其事，看著法鬥痛苦掙扎，完全沒有想要救牠。

許姓飼主看到剩下半瓶的除蟲劑，研判許男拿著這瓶農藥強灌愛犬，就連法鬥的身上及地板都有農藥殘留，而且地板已經被農藥侵蝕變色，更何況對1隻狗狗的殘害之大。他說，「逗逗」當下口吐白沫、吐血塊及拉血便，眼神散渙，奄奄一息只剩一口氣。

事後有人把這件事PO文上網，許姓飼主說，從小養到大的愛犬，牠不咬人也不傷人，卻慘遭無故折磨，癱在地上，當時如果沒有提早發現，可能已是一具冰冷遺體。他與女友連夜把身受重毒的愛犬送到台北動物醫院搶救，同時向警方報案。

據了解，下毒者是飼主女友哥哥的朋友，派出所傳喚涉案的20多歲吳男到案說明。吳男供稱，看「逗逗」不順眼，從客廳牆角拿一瓶不明液體加以灌食，但不知瓶罐內裝的是除蟲。警方將依違反動物保護法及毀損罪嫌函送地檢署偵辦。

飼主表示，「逗逗」就醫時已有器官衰竭，命是救回來，但精神及活動力都大不如前。宜蘭縣動植物防疫所表示，依照動保法第六條規定，故意傷害動物造成重要器官功能喪失，可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，動物如死亡，處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。