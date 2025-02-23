台中清晨傳10多聲槍響！社區大樓外散落彈殼 警鎖定1男住戶追查

台中市太平區振福路一處住宅大樓今清晨5時30分許，突然傳出疑似槍響，警方接獲民眾報案派員前往查看，在大樓外的地上發現散落10多顆彈殼，查出疑似蔡信男子所為，正積極追緝到案。

警方查訪鄰居後，鎖定該大樓7樓某住戶，後由房東協助入內，當時房內無人在場，但在房間內留有2顆彈殼。

經查，房客為蔡姓男子（42歲）且有多項前科紀錄。據調查，他最近疑似工作不順遂，情緒不穩，曾經多次向友人抱怨訴苦。

警方調閱監視器，發現男子在涉嫌開槍後已騎機車離去，目前已鎖定人車，積極查緝中。

太平警分局表示，絕不容許民眾以不法或脫序行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。