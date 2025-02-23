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中和套房火災單親媽就醫治療 新北社會局介入安置3幼童

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市中和區景平路1棟民宅2樓昨凌晨發生一起火災，起火房間一名24歲女租客，一度沒有生命跡象，送醫後已恢復心跳現正插管治療。不過現場還發現3名6歲以下幼童，社會局指出，由於媽媽住院治療，無法明確表達孩子交由誰照顧，社會局已介入安排安置。

中和區景平路昨深夜發生火警，新北消防局獲報派遣18輛消防車、49名消防人員到場灌救，發現起火房間一名24歲女房客，下巴到脖子有二度燒燙傷，一度無生命跡象，所幸送醫急救已恢復呼吸心跳，目前插管治療中，起火原因仍待調查。

新北社會局說，昨晚接到消防局通報後，由於媽媽住院治療，無法明確表達孩子父親是誰、還有哪些親屬可以照顧，因此社會局介入安排安置3名6歲以下的幼童，過去該案並未列管在脆弱家庭上，經過此事將列管高風險家庭。

新北消防局昨晚赴中和景平路救災。記者黃子騰／翻攝
新北消防局昨晚赴中和景平路救災。記者黃子騰／翻攝

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