中和套房火災單親媽就醫治療 新北社會局介入安置3幼童

新北市中和區景平路1棟民宅2樓昨凌晨發生一起火災，起火房間一名24歲女租客，一度沒有生命跡象，送醫後已恢復心跳現正插管治療。不過現場還發現3名6歲以下幼童，社會局指出，由於媽媽住院治療，無法明確表達孩子交由誰照顧，社會局已介入安排安置。

中和區景平路昨深夜發生火警，新北消防局獲報派遣18輛消防車、49名消防人員到場灌救，發現起火房間一名24歲女房客，下巴到脖子有二度燒燙傷，一度無生命跡象，所幸送醫急救已恢復呼吸心跳，目前插管治療中，起火原因仍待調查。