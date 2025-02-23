磁吸行動電源突爆炸！廠牌曝光掀議「不只1人出狀況」

桃園市蘆竹區謝姓女子前日將手機和磁吸行動電源放在桌上充電，突然冒出火花後爆炸，熊熊火焰衝向她造成頭、臉及頸部二度燒傷。謝女事後PO文公布行動電源廠牌，竟不只一人稱使用同款也發生類似狀況，引發議論。

桃園市消防局21日下午4點多獲報行動電源爆炸案，29歲謝姓女子疑似使用中的行動電源過熱炸裂，立刻派遣蘆竹分隊救護車及2名救護員到場協助。到場時火勢已熄滅，謝女送醫急救後頭、臉及頸部二度燒傷，燒燙傷總表面積約1％，住院4小時返家休養。

事後謝女表示，爆炸的行動電源去年9月以1500元購入，並公布廠牌為「亞果元素」，她說該行動電源並非路邊便宜貨或不明產品，而是特地在專櫃門市購買的，事發當下單純只有無線充手機，沒有再連接插座電源，所以將親身經歷PO文提醒「真的不要買磁吸的行動充」。

結果廠牌曝光後引發網友議論，許多網友指出「我也是這款，剛買來使用就覺得它磁吸很燙，真的不太敢使用」、「我之前也是用這顆，用了半年多開始膨脹，前陣子剛丟，太可怕」、「跟你一樣，不過我有膨脹就丟了」、「我買了他們兩款標榜MAC用的HUB後來通通陣亡就不想碰這家產品了」。

對此桃園市消防局第三救災救護大隊蘆竹分隊指出，建議民眾挑選行動電源時不要購買來路不明產品，尋求通路明確且經過經濟部標準檢驗局（BSMl）認證，貼有商品安全標章；電池萬一有進水或碰撞也容易造成起火，建議隨時檢查電池外觀，有膨脹就避免使用。