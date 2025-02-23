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海巡署30歲科員與友人揪泡野溪溫泉 突倒地送醫不治
花蓮30歲余姓男子在海巡署偵防分署任職，昨天與姊姊、海巡署人員與小朋友一行11人，相約去萬榮鄉泡野溪溫泉，途中余男負重23公斤裝備過河後，突然昏倒失去意識，旁人見狀趕緊做心肺復甦術，並通報警消急救，但送醫仍宣告不治，警方報請花蓮地檢署相驗，釐清死因。
鳳林警分局指出，萬榮分駐所昨天下午3時30分獲報，有人在萬榮鄉萬里溪野溪河床上昏迷，經查報案人是余姓女子，稱弟弟余男背負23公斤裝備，過河行走一段路程後，突然腿軟倒下昏迷，一旁友人立即CPR急救，但山區沒有手機訊號，朋友趕緊下撤到手機通訊處，撥打110及119求救。
消防局獲報派出萬榮、鳳林、光復、壽豐共4個分隊4車10人，與分駐所員警立即前往現場，並在野溪河床旁發現余女等人，消防分隊接手CPR，並將余男送至台北榮總鳳林分院急救，仍回天乏術宣告不治。
經查，一行人為9名大人、2名小孩，多為海巡署人員，昨天前往野溪溫泉泡湯，並在溫泉旁露營，卻不幸發生意外。余男的親友表示，余男平時身體沒有狀況，也無相關病史，沒想到突然身亡，感到十分震驚也不捨。
鳳林警分局提醒，出門遊玩除了裝備外，建議請專業人員帶領前往，更要隨時注意天氣狀況，並評估自身能力，避免意外發生。
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