向老闆借賓士失控衝對向撞來車翻覆 新北無照男賠慘了

新北市19歲李男今天上午開賓士車行經中和區連城路時，疑因天雨車輛打滑失控衝至對向車道撞上對向黃男的轎車，李男車輛當場側翻。救護人員到場發現黃男脖子扭傷，所幸送醫後已無礙。警方查出李男無照駕駛將依法開罰，最高將罰2萬4千元。

據了解，19歲無駕照的李姓男子，今天上午9時許向老闆借1輛黑色賓士車，沿中和區連城路內側車道往土城方向直行，疑因天雨車輛打滑失控衝至對向車道。此時對向1輛由48歲黃男駕駛的轎車剛好行經，當場被李男車輛撞上，黃男車輛左前車身嚴重凹陷毀損，而李男駕駛的賓士車頭幾乎撞爛並側翻停在路中央。