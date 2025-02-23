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向老闆借賓士失控衝對向撞來車翻覆 新北無照男賠慘了
新北市19歲李男今天上午開賓士車行經中和區連城路時，疑因天雨車輛打滑失控衝至對向車道撞上對向黃男的轎車，李男車輛當場側翻。救護人員到場發現黃男脖子扭傷，所幸送醫後已無礙。警方查出李男無照駕駛將依法開罰，最高將罰2萬4千元。
據了解，19歲無駕照的李姓男子，今天上午9時許向老闆借1輛黑色賓士車，沿中和區連城路內側車道往土城方向直行，疑因天雨車輛打滑失控衝至對向車道。此時對向1輛由48歲黃男駕駛的轎車剛好行經，當場被李男車輛撞上，黃男車輛左前車身嚴重凹陷毀損，而李男駕駛的賓士車頭幾乎撞爛並側翻停在路中央。
警方及救護人員到場發現被撞的黃男脖子扭傷，立即將他送往雙和醫院治療，肇事的李男則自行逃出車外並未受傷，事故雙方駕駛均無酒駕。但警方調查發現李男無照駕駛，依道路交通管理處罰條例第第21條第1項1款開罰，依法可處6000元以上24000元以下罰款。而借車給李男的老闆因允許無駕照人駕駛其車輛，除開罰6000元以上24000元以下罰款外，也將吊扣車牌一個月。
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