女神級正妹突加好友喊老公 高雄老翁暈船體質又發作

高雄67歲呂姓老翁日前突然被一名自稱「嘉怡」的女神級正妹加入好友，呂翁看到對方火辣身材跟天使的臉蛋隨即暈船，即便先前已被詐團騙過，仍覺得此次是愛神降臨，因個人帳號已列警示，便偷拿表哥提款卡打算寄出，所幸警方攔阻迅速，呂翁才得以從美夢中甦醒。

鼓山警分局龍華派出所本月21日接獲超商報案，稱一名老翁疑似召到詐騙，警方獲報隨即趕往報案超商，一見到呂翁就知道是曾被詐團騙過的熟面孔。

警方指出，呂翁先前曾因被詐團騙到暈船，當時員警適時攔阻才沒讓他越陷越深，不料詐團知道呂翁對愛情仍深信不疑，換了假帳號後再鎖定呂翁下手。

此次詐團利用暱稱為「嘉怡」的網友加了呂翁的LINE，選了一張女神級正妹當大頭照，呂翁見「嘉怡」擁有姣好臉蛋、魔鬼身材，「暈船」體質再次發作，把嘉怡當作真愛捧在手心。

前天「嘉怡」見時機成熟，便開始編造藉口，聲稱愛情應互相扶持，願意主動提供金援，僅需呂翁將提款卡及存摺寄出，便可獲得20萬港幣。

由於呂翁的帳戶早已因前次詐騙遭到警示、無法使用，這次他竟選擇寄出自己表哥的金融資料，「嘉怡」還特別叮囑呂翁「千萬不要告訴別人」，自認計畫天衣無縫，未料仍被超商店員察覺異常，隨即通報警方到場攔阻。