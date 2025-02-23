快訊

夫妻搭星宇將毛毯「藏袋中拿走」 她目睹全程怒罵：超丟臉

「薄塑膠盒」該如何丟棄？ 若選錯方法恐遭罰6000元

從無趣蔬菜變成美味食材 青花菜「西班牙風味食譜」比肉還香

聽新聞
0:00 / 0:00

女神級正妹突加好友喊老公 高雄老翁暈船體質又發作

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄67歲呂姓老翁日前突然被一名自稱「嘉怡」的女神級正妹加入好友，呂翁看到對方火辣身材跟天使的臉蛋隨即暈船，即便先前已被詐團騙過，仍覺得此次是愛神降臨，因個人帳號已列警示，便偷拿表哥提款卡打算寄出，所幸警方攔阻迅速，呂翁才得以從美夢中甦醒。

鼓山警分局龍華派出所本月21日接獲超商報案，稱一名老翁疑似召到詐騙，警方獲報隨即趕往報案超商，一見到呂翁就知道是曾被詐團騙過的熟面孔。

警方指出，呂翁先前曾因被詐團騙到暈船，當時員警適時攔阻才沒讓他越陷越深，不料詐團知道呂翁對愛情仍深信不疑，換了假帳號後再鎖定呂翁下手。

此次詐團利用暱稱為「嘉怡」的網友加了呂翁的LINE，選了一張女神級正妹當大頭照，呂翁見「嘉怡」擁有姣好臉蛋、魔鬼身材，「暈船」體質再次發作，把嘉怡當作真愛捧在手心。

前天「嘉怡」見時機成熟，便開始編造藉口，聲稱愛情應互相扶持，願意主動提供金援，僅需呂翁將提款卡及存摺寄出，便可獲得20萬港幣。

由於呂翁的帳戶早已因前次詐騙遭到警示、無法使用，這次他竟選擇寄出自己表哥的金融資料，「嘉怡」還特別叮囑呂翁「千萬不要告訴別人」，自認計畫天衣無縫，未料仍被超商店員察覺異常，隨即通報警方到場攔阻。

員警不忍呂翁再被騙，隨即耐心向呂翁解釋這是典型愛情詐騙，經過一番勸說，呂翁才終於恍然大悟，美夢初醒後，懊悔自己險些成為詐團的幫助犯。

詐團利用暱稱為「嘉怡」的網友加了呂翁的LINE，選了一張女神級正妹當大頭照，呂翁「暈船」體質再次發作，把嘉怡當作真愛捧在手心，又被騙了一次。記者張議晨／翻攝
詐團利用暱稱為「嘉怡」的網友加了呂翁的LINE，選了一張女神級正妹當大頭照，呂翁「暈船」體質再次發作，把嘉怡當作真愛捧在手心，又被騙了一次。記者張議晨／翻攝
詐團利用暱稱為「嘉怡」的網友加了呂翁的LINE，選了一張女神級正妹當大頭照，呂翁「暈船」體質再次發作，把嘉怡當作真愛捧在手心，又被騙了一次。記者張議晨／翻攝
詐團利用暱稱為「嘉怡」的網友加了呂翁的LINE，選了一張女神級正妹當大頭照，呂翁「暈船」體質再次發作，把嘉怡當作真愛捧在手心，又被騙了一次。記者張議晨／翻攝

愛情 詐騙 超商

延伸閱讀

黛咪摩爾慘吞二連敗！25歲美眉太逼人　女神抱毛孩苦笑

高雄三多路晚間300人穿毛裝提燈籠 網友：「百毛夜行」非常可愛

藍綠聯手促成站牌更名 高雄榮家伯伯不再下錯站

詐團冒用銀行名義郵寄假投資標的 刑事局提醒切勿上當

相關新聞

海巡署30歲科員與友人揪泡野溪溫泉 突倒地送醫不治

花蓮30歲余姓男子在海巡署偵防分署任職，昨天與姊姊、海巡署人員與小朋友一行11人，相約去萬榮鄉泡野溪溫泉，途中余男負重2...

高雄9旬嬤思親搭火車北上 警256公里在苗栗火車站攔人

家住高市小港區的91歲黃姓老婦因思念台中親友，20日清晨離家，搭公車至火車站，搭火車北上，黃婦兒子找不到母親報警；警方查...

國道車禍2死2傷…死者沒繫安全帶「被拋出車外」 警方PO照片網友驚

驚悚照片和影片的交通安全宣導效果佳，本月18日在國道1號北向167.7公里豐原路段發生車禍，二名死者被拋出車外，國道警方...

磁吸行動電源突爆炸！廠牌曝光掀議「不只1人出狀況」

桃園市蘆竹區謝姓女子前日將手機和磁吸行動電源放在桌上充電，突然冒出火花後爆炸，熊熊火焰衝向她造成頭、臉及頸部二度燒傷。謝...

向老闆借賓士失控衝對向撞來車翻覆 新北無照男賠慘了

新北市19歲李男今天上午開賓士車行經中和區連城路時，疑因天雨車輛打滑失控衝至對向車道撞上對向黃男的轎車，李男車輛當場側翻...

女神級正妹突加好友喊老公 高雄老翁暈船體質又發作

高雄67歲呂姓老翁日前突然被一名自稱「嘉怡」的女神級正妹加入好友，呂翁看到對方火辣身材跟天使的臉蛋隨即暈船，即便先前已被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。