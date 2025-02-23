機車騎在混合車道被廂型車駕駛逼車 女騎士不爽罵：太丟臉

台中市沙鹿區中清路昨天發生行車糾紛，一名女騎士騎在混合車道被一名廂型車駕駛逼車，女騎士不爽，停在紅綠燈時罵對方「這裡哪裡有寫禁行機車，連這個都不懂就太丟臉了」；清水警方檢視影片後表示，該路段車道是混合車道，機車應在最外側快車道及慢車道行駛，尚無違規事由。

網路社群「社會事新聞影音」有人PO出行車影像，台中市沙鹿區中清路和忠貞路口，昨天一名女騎士騎在混合車道被廂型車駕駛逼車，在路口停等紅燈時雙方再度遇上爆口角。

清水分局今天表示，目前尚未接獲相關民眾報案，經檢視影片內容，該路段車道是混合車道，依道路交通安全規則第99條，在已劃分快慢車道道路，機車應在最外側快車道及慢車道行駛，騎士尚無違規事由。

有關「驟然變換車道或迫使他車讓道」行為，因駕駛人未提供完整的行車路程影像，影片過短，尚難認定有違規行為。

警方表示，對於交通違規行為，民眾可於行為終了7日內，依道路交通管理處罰條例第7-1條規定「得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉」，經受理後將檢視相關違規證據認定。