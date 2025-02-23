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高雄9旬嬤思親搭火車北上 警256公里在苗栗火車站攔人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

家住高市小港區的91歲黃姓老婦因思念台中親友，20日清晨離家，搭公車至火車站，搭火車北上，黃婦兒子找不到母親報警；警方查出黃婦搭上往基隆的自強號，緊急聯絡鐵路警察，3小時後在苗栗火車站上列車找到黃婦，讓警方鬆一口氣。

小港警分局小港派出所20日上午7時40分許接獲家住小港區的黃姓男子（67歲）報案，黃男心急如焚指稱，91歲的母親在清晨一早外出後不見人影，因先前母親曾吵著要回台中梧棲尋親，疑似打包行李後，獨自出門，因擔心母親安危，請求警方協助。

由於當天清晨低溫，警方擔心黃婦安危，所長張育書立即召集警力，組臨時任務編組，拼湊線索研判老婦可能去向，經調閱監視器，發現黃婦搭上公車，在高雄火車站下車，於是和鐵路警察局合作。

警方先查出黃婦已在8時9分許搭上往基隆八堵的自強號列車，目的地是基隆，警方依據列車抵達各站時間，先連絡台中鐵路警察，注意符合黃婦特徵的人是否有下車，後未發現人。

警方在列車開往苗栗站途中，又通報苗栗鐵路警察，等自強號靠站後，上車尋找，終於在遠在256公里遠的苗栗火車站的列車上找到黃姓老婦，讓警察鬆了一口氣。

黃婦向警方表示，從小在基隆長大，想回故鄉尋找親人重回兒時記憶。黃男接獲警方通知已找到母親且人平安無恙，急搭高鐵北上和母親團圓，當場熱淚盈眶，對於警方能在3小時內找到他的母親，頻向警方致謝。

高雄91歲黃姓老婦20日上午因思念北部親友，獨自親自強號列車北上，兒子憂心報警，高雄警方和鐵路警察合作，在256公里遠的苗栗火車站列車上找到黃婦。記者石秀華／翻攝
高雄91歲黃姓老婦20日上午因思念北部親友，獨自親自強號列車北上，兒子憂心報警，高雄警方和鐵路警察合作，在256公里遠的苗栗火車站列車上找到黃婦。記者石秀華／翻攝
高雄91歲黃姓老婦20日上午因思念北部親友，獨自親自強號列車北上，兒子憂心報警，高雄警方和鐵路警察合作，在256公里遠的苗栗火車站列車上找到黃婦，黃婦兒子和母親歡喜團聚。記者石秀華／翻攝
高雄91歲黃姓老婦20日上午因思念北部親友，獨自親自強號列車北上，兒子憂心報警，高雄警方和鐵路警察合作，在256公里遠的苗栗火車站列車上找到黃婦，黃婦兒子和母親歡喜團聚。記者石秀華／翻攝

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