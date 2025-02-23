台灣燈會驚見97歲人瑞迷路交流道口 警趕到場暖助返家

桃園蘆竹97歲老翁近日晚間獨自撐著拐杖，步履蹣跚走在蘆竹區蘆興南路交流道口，警方於台灣燈會勤務中監看路口時發現老翁到場協助，老翁因年紀大導致記憶力衰退，找不到回家的路，還好最後順利聯繫上家屬將老翁帶回。

蘆竹警方日前晚間9點多於燈會監看蘆竹區蘆興南路交流道口車流，就在交流道口不遠處發現一名佝僂的身影正緩慢移動著，仔細看是一名年邁老翁撐著拐杖，步履蹣跚獨自在路旁徘徊，神情疲憊，員警見狀立即前往關心，經詢問發現老翁年齡高達97歲，因找不到回家的路在路上徘徊。

由於當時天氣寒冷，員警擔心老翁的身體狀況，在確認其身分後先將他帶回派出所休息，並提供熱飲及食物恢復體力，同時員警積極聯繫老翁家屬，終於順利通知到家人前來接回老翁。