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台南進入「超高齡社會」 90歲老翁癱坐路邊警連忙關心

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

90歲黃姓老翁昨天走路出門看醫生，回家時走到迷路，癱坐在路邊；巡邏員警見天氣寒冷，老人家不知發生什麼事，上前關切。經從藥袋姓名查出住處後，直接以警車將他送回家；黃的妻子見丈夫平安回家，與丈夫連聲向熱心員警致謝，「十分謝謝警察」。

台南市政府統計，截至去年8月，台南市65歲以上老年人口已達35萬8千多人，占全市人口19.29%，其中百歲以上人瑞共計有340位；今年65歲以上老年人口預估將達37萬2499人，占全市人口的20.3%，正式進入「超高齡社會」。

90歲黃姓老翁昨天上午獨自出門走路至台南市中西區金華路看診，看完醫生後，要返回東區住處，卻走到迷失方向，又因體力不支，癱坐在路邊；轄區第二警分局南門派出所巡佐張嘉勛、警員郭昱佑下午2時許巡邏經過，上前關心。

黃姓老翁表示，看完醫生想要回家，卻走路走到認不得路；警員從藥袋上姓名查詢身分，確認老翁住處，因天氣寒冷，擔心他繼續步行，可能又會跌倒發生意外，兩人扶起老翁，直接以警車將他送回家。黃的妻子見丈夫平安歸來，連聲向警員道謝。

分局長劉怡宗表示，家中如有年長者，應避免讓其獨自外出並建議申請「愛心手鍊」，亦可向警方申請自願捺印指紋建檔，若不慎走失，尋獲時即可藉由這些資訊即時聯繫到家屬。

台南市政府統計，今年65歲以上老年人口預估將達37萬2499人，占全市人口的20.3%，正式進入「超高齡社會」。記者袁志豪／翻攝
台南市政府統計，今年65歲以上老年人口預估將達37萬2499人，占全市人口的20.3%，正式進入「超高齡社會」。記者袁志豪／翻攝
台南市政府統計，今年65歲以上老年人口預估將達37萬2499人，占全市人口的20.3%，正式進入「超高齡社會」。記者袁志豪／翻攝
台南市政府統計，今年65歲以上老年人口預估將達37萬2499人，占全市人口的20.3%，正式進入「超高齡社會」。記者袁志豪／翻攝
台南市政府統計，今年65歲以上老年人口預估將達37萬2499人，占全市人口的20.3%，正式進入「超高齡社會」。記者袁志豪／翻攝
台南市政府統計，今年65歲以上老年人口預估將達37萬2499人，占全市人口的20.3%，正式進入「超高齡社會」。記者袁志豪／翻攝

台南 老年人口

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