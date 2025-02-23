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影／國3南投服務區成車聚天堂 周末夜引擎大作：又是咘咘咘的一晚

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道3號南投服務區常有車友在網路號召聚會，尤其周末夜簡直成車聚天堂，昨深夜又有網友分享，該服務區內車輛引擎聲大作，直呼「又是咘咘咘的一晚」；國道警則表示，獲報到場時已無相關情形，將調閱相關跡證通知駕駛人到案說明。

不少車友會在網路號召車聚，鎖定國道服務區為集合地點，國3南投服務區因位居中部能支應南來北往車流，每到周末夜簡直成了車聚天堂，有時超跑、改裝車等大批群聚湧入擠爆停車場，甚至被當成賽車場，比拚直線飆速，警方抓不勝抓。

有民眾昨深夜在Threads分享影片，影片中的車輛在國3南投服務區內道路，改裝車呼嘯而過，引擎聲大作，且不只一輛，引起路人側目；該貼文則也標出南投休息站，並表示「又是咘咘咘的一晚」。「又」字不難看出，貼文民眾非首次遇見。

國道第七警察大隊表示，今凌晨0時24分接獲民眾報案，指國道3號南投服務區有車輛於停車場不當駕駛情形，當下立即派遣巡邏車前往查看，抵達現場已無相關情形，後續於服務區守望監控，也將調閱相關跡證通知駕駛人到案說明。

而駕駛人若涉及不當駕駛將可依道交條例第43條1項1款，「以其他危險方式駕車｣舉發，可處新台幣6000至36000元罰鍰；再次呼籲，服務區係供休息使用，嚴禁危險駕車，如停車逾4小時將依規定拖吊、移置、保管，且將製單舉發。

有網友分享，國道3號南投服務區昨深夜又見改裝車輛呼嘯而過，引擎聲大作，直呼「又是咘咘咘的一晚」。圖／翻攝自Threads@satayahu
有網友分享，國道3號南投服務區昨深夜又見改裝車輛呼嘯而過，引擎聲大作，直呼「又是咘咘咘的一晚」。圖／翻攝自Threads@satayahu

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