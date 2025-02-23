台中企業家捐15萬 「明天與意外不知誰先到」為南屯所警員保險
台中綠金家園公司董事長魏連峯熱心公益，也認識四分局南屯所長邱量虔，因有感於警察職業風險高，常面對「明天與意外不知誰先到」的狀況，基於回饋社會心態，近日捐贈15萬元，替所內近50名警員，購買「團體意外保險」，增加警員保障。
第四警分局長陳祥麟在本月17日，與綠金家園公司董事長魏連峯、南屯所長邱量虔等人辦理捐贈儀式，由魏捐贈15萬元，替南屯所近50名警察購買為期一年的「團體意外保險」。陳說，此善舉不僅讓員警感受到來自社會的溫暖與支持，讓員警能在安心環境中，全心全意投入治安維護工作，共同守護市民安全。
南屯所長邱量虔說，從事警察工作已37年，外勤工作常面對的是「意外和明天不知誰先到」的心情，警察工作性質特殊且充滿未知危險，日常勤務除了處理交通事故，還包含刑事案件偵辦、治安維護以及各項為民服務；執勤過程中，員警隨時面臨受傷甚至生命威脅的風險，也感謝善心企業家願意支持警察工作，讓同仁執勤更有保障。
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