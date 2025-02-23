台中企業家捐15萬 「明天與意外不知誰先到」為南屯所警員保險

台中綠金家園公司董事長魏連峯熱心公益，也認識四分局南屯所長邱量虔，因有感於警察職業風險高，常面對「明天與意外不知誰先到」的狀況，基於回饋社會心態，近日捐贈15萬元，替所內近50名警員，購買「團體意外保險」，增加警員保障。

第四警分局長陳祥麟在本月17日，與綠金家園公司董事長魏連峯、南屯所長邱量虔等人辦理捐贈儀式，由魏捐贈15萬元，替南屯所近50名警察購買為期一年的「團體意外保險」。陳說，此善舉不僅讓員警感受到來自社會的溫暖與支持，讓員警能在安心環境中，全心全意投入治安維護工作，共同守護市民安全。