國道車禍2死2傷…死者沒繫安全帶「被拋出車外」 警方PO照片網友驚
驚悚照片和影片的交通安全宣導效果佳，本月18日在國道1號北向167.7公里豐原路段發生車禍，二名死者被拋出車外，國道警方PO出照片提醒乘車繫安全帶的重要，警方提醒「繫與不繫一念之間，你的生命由你決定」，人飛出車外照片引起網友熱烈討論，支持警方取締違規，保障自己和別人安全。
國道公路警察局在臉書粉專PO一張車禍現場照片，畫面由後方車輛行車記錄器拍下，車上有二人被拋出車外，送醫急救不治，警局小編在粉專寫「繫與不繫一念之間，你的生命由你決定，取締從來不是為了業績，而是為了救你一命」。
警方說明，這是本月18日下午5時24分在國道1號北向167.7公里豐原路段交通事故，1輛小貨車行經回堵末端撞擊前方轎車，造成該車往左偏移，並撞擊行駛中線車道之轎車，導致該車翻滾數圈，其中2人被拋出車外，翻覆過程中再與前方外側車道3輛轎車發生碰撞，本件事故共計造成2人死亡，2人受傷。
警方表示，未繫安全帶是造成事故當事人重大傷亡的常見原因，正確使用安全帶可大幅降低事故中重傷或死亡的風險。國道車速快，駕駛人更須謹守駕駛規則，保持高度警覺，隨時注意前方動態，切勿疲勞或是分心駕駛，無論駕駛或是乘客上車第一件事繫妥安全帶，確保行車安全。
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