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影／浮現音樂祭每天上萬人參加 清水警識詐、交通宣導效果佳

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

浮現音樂祭昨天和今天在台中清水鰲峰山公園舉辦，今年一樣高人氣，每天有上萬人參加，多數是年輕人，清水警方到場「識詐、交通」宣導效果佳，現場展示擬真毒品照片，提醒年輕人不要誤碰和吸食，觸法也傷身。

浮現音樂祭今年第6年在清水熬峰山公園舉辦，主辦單位擴大規模，增設表演舞台，今年共分7個場地，特別在港區藝術中心加設1處表演舞台，邀請知名樂團上台表演。

清水警分局員警與警察志也到活動會場設攤宣導，現場擺設「擬真毒品」、「防詐九宮格」及「交通安全宣導單」，清水警「預防犯罪宣導團」向在場民眾提醒「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款設定」為當前最常見之詐騙手法，接到電話若提到錢，就要提高警覺，即有可能是詐騙。

參加音樂祭以年輕族群居多，清水警方特別加強「打工詐騙或成為車手」等防詐識詐宣導，提醒年輕族群求職時應查證公司及應徵資訊，提供求職詐騙關鍵字，如交保證金、金融卡及證件；網路有在家賺錢、兼職打工、網路行銷等社團都暗藏詐騙風險。

知名樂團粉絲在活動入口警方攤位宣導處，協助宣導「防打工求職詐騙、識詐」、「喝酒不開車」等交通宣導， 年輕粉絲活力十足，宣導效果佳。

「浮現音樂祭」昨天和今天在台中清水舉辦，清水警結合「識詐、交通」宣導。圖／警方提供
「浮現音樂祭」昨天和今天在台中清水舉辦，清水警結合「識詐、交通」宣導。圖／警方提供
「浮現音樂祭」昨天和今天在台中清水舉辦，清水警結合「識詐、交通」宣導。圖／警方提供
「浮現音樂祭」昨天和今天在台中清水舉辦，清水警結合「識詐、交通」宣導。圖／警方提供

求職 詐騙 音樂

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