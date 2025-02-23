台灣警察好棒！美國人台中丟手機 報案1小時後找回
美國籍男子Taylor在15日時跑進第五警分局松安所報案，稱搭乘計程車時，不慎將手機遺失在計程車內，警方以英文溝通後，隨即調閱監視器，在一小時後順利聯絡上計程車司機，協助美籍男子找回手機，也讓他直呼台灣警察效率一流。
第五警分局松安所警員黃暉翔在15日晚間10時許，接獲美國籍男子泰勒（44歲）報案，他稱手機疑在搭乘計程車時遺失，警員以泰勒在當日下午5時許搭乘計程車，從北屯區東山路與軍功路上車，在東山路與水景街下車為線索查詢。
因泰勒搭乘計程車的時間為下班時間，道路行駛的計程車眾多，警員王華彥、陳俊傑也加入替泰勒找手機的行列，逐一查訪、過濾監視器，花費約一小時，找到泰勒搭乘的計程車彭姓司機（60歲），也順利找回泰勒手機，泰勒也直誇台灣警察的效率。
第五警分局長劉其賢提醒，民眾應時刻留意，妥善保管自身財物，以避免遺失物品造成恐慌；在日常生活中若發現他人的遺失物品，也請送至鄰近派出所，由警方能夠透過各種方式找到失主。
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