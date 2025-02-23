七旬翁領18萬要給女兒？警查戶內僅兒子 最後真相大白

台中市七旬林姓老翁月初到銀行提款18萬元，宣稱要寄放在女兒家，不過警方查證，林翁戶籍內僅有兩名兒子同住，未有女兒，擔心林翁被騙，聯絡兒子到場，警方才知，林翁女兒已嫁出，才沒在戶籍內，警方也提醒，多關心林翁狀況。

第三警分局東區所警員李宇翰在本月初時，前往東區進化路郵局巡簽時，得知一名林姓老翁（75歲）欲將戶頭內的18萬元存款全數提領，還稱要將現金寄存給女兒，不過警員進一步查詢，發現林翁戶內僅登記有兩名兒子，並無女兒，擔心林翁遇上半路冒出的假女兒騙財，通知副所長陳芳旭、警員陳裕文到場協助確認。

林翁見多名警察圍繞身旁，顯得有些不知無措，但仍堅稱自己有女兒，只是忘了聯絡方式，警方一面安撫不安，一面要求林翁到派出所，協助釐清狀況，等到聯繫女兒知會要寄存現金後，再來提款也不遲。

警方原判斷林翁恐遭詐騙，但林翁兒子到派出所時，向警方解釋，父親的確有女兒，只是已經嫁出，沒有與父親同住，才會沒有在同戶籍內，近期父親因年歲漸長，記憶力開始衰退，為了確保他的安全，在其租屋處裝設監視器，每日固定通話並經常探望，因過去曾有走失路倒紀錄，釐清誤會一場後，警方也提醒林翁兒子，多關心父親狀況。