七旬翁領18萬要給女兒？警查戶內僅兒子 最後真相大白
台中市七旬林姓老翁月初到銀行提款18萬元，宣稱要寄放在女兒家，不過警方查證，林翁戶籍內僅有兩名兒子同住，未有女兒，擔心林翁被騙，聯絡兒子到場，警方才知，林翁女兒已嫁出，才沒在戶籍內，警方也提醒，多關心林翁狀況。
第三警分局東區所警員李宇翰在本月初時，前往東區進化路郵局巡簽時，得知一名林姓老翁（75歲）欲將戶頭內的18萬元存款全數提領，還稱要將現金寄存給女兒，不過警員進一步查詢，發現林翁戶內僅登記有兩名兒子，並無女兒，擔心林翁遇上半路冒出的假女兒騙財，通知副所長陳芳旭、警員陳裕文到場協助確認。
林翁見多名警察圍繞身旁，顯得有些不知無措，但仍堅稱自己有女兒，只是忘了聯絡方式，警方一面安撫不安，一面要求林翁到派出所，協助釐清狀況，等到聯繫女兒知會要寄存現金後，再來提款也不遲。
警方原判斷林翁恐遭詐騙，但林翁兒子到派出所時，向警方解釋，父親的確有女兒，只是已經嫁出，沒有與父親同住，才會沒有在同戶籍內，近期父親因年歲漸長，記憶力開始衰退，為了確保他的安全，在其租屋處裝設監視器，每日固定通話並經常探望，因過去曾有走失路倒紀錄，釐清誤會一場後，警方也提醒林翁兒子，多關心父親狀況。
第三警分局長謝有筆提醒，隨著年齡增長，大腦認知功能逐漸改變，長輩因記憶力衰退、反應較慢或判斷力下降，容易出現混淆情況，進而增加遭詐騙的風險。家屬應多加關心與陪伴長輩，並提醒他們，對於可疑來電、來路不明的網址，或突然冒出的「好友」，只要有任何「感覺怪怪的」，務必提高警覺，隨時可撥打165反詐騙專線或110向警方查證，以確保自身財產安全。
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