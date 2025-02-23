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大型重機事故多 浪漫台三線成悲情台三線

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台3線公路苗栗縣三灣、獅潭路段彎道多，成了大型重機馳騁和騎士挑戰車技的「天堂」，但重機壓車過彎的摔車意外多，死傷事件頻傳，台3線也成了死傷慘重的「地獄」，浪漫台3線彷彿成了悲情台3線，其中還有知名人士、企業家魂斷於此。

大湖警分局統計去年重機及汽車事故，獅潭、大湖、卓蘭等台3線路段，A1死亡事故共3件3人、A2受傷事故有90件，但每件傷者人數不一，傷者至少有90人，甚至逾百人，今年未滿2個月，A2事故就已有16件；2023年6到8月，短短3個月就有3件大型重機死亡案件；台3線事故以三灣、獅潭路段最頻繁，縣警局交通隊統計去年縣內台3線的事故，A1共3件3人、A2事故63件76人受傷，因統計方式不同，數據有落差，但車禍及重機事故發生頻率高，已是各方公認的事實，甚至路旁聚集的追焦手也曾遭騎士摔車波及受傷。

此外，也有不少騎士摔車後，幸運地沒有嚴重傷勢而自行離去，數量之多警方難以掌握，也算是另類的「黑數」。

往年大型重機死亡事故不乏知名人士，2020年時任苗栗縣工業會的余姓理事長在台3線獅潭路段自撞電桿身亡、聯電前榮譽副董宣明智的黃姓女婿2009年在台3線三灣鄉的彎道騎重機摔車，滑向對向車道與車輛碰撞，傷重不治，死者也是新竹縣醫院副院長，宣明智此後對台3線路況改善尤為關注，常出席台3線改善的會勘現場提供建言。

苗栗警方為防止台3線發生事故，設置固定式測速照相桿、在獅潭還有長達近9公里的區間測速，但騎士及車輛都有應對之策，在平均速限60公里的區間路段狂飆後，在出口前停下休息，或是南、北向來回繞，先前還出現繞小路離開區測路段的情況，轟鳴聲引發小路沿線住戶抗議，警方為此還調整區間路段畫設的區位。

致於固定桿測速，在現今科技發達情況下，更是容易減速避過測照點的取締，在無測照器的路段依然可盡興馳騁。

2023年獅潭鄉公所首度辦「好朋友風格市集」，邀重機騎士車隊參與並簽署安全駕駛、不拉轉引擎製造噪音等宣言，盼鄉親能與重機騎士交朋友，讓大家一起營造友善環境，目前又規畫縮減車道方案，盼多方合作努力，改善台3線事故頻繁及噪音困擾。

台3線公路苗栗縣三灣、獅潭路段彎道多，成了大型重機馳騁和騎士挑戰車技的「天堂」，但重機壓車過彎的摔車意外多。記者胡蓬生／攝影
台3線公路苗栗縣三灣、獅潭路段彎道多，成了大型重機馳騁和騎士挑戰車技的「天堂」，但重機壓車過彎的摔車意外多。記者胡蓬生／攝影
台3線公路 苗栗縣獅潭路段每逢假日都有大批重機騎士行駛出遊，沿線至少設有20具固定式測速器取締超速。記者胡蓬生／攝影
台3線公路 苗栗縣獅潭路段每逢假日都有大批重機騎士行駛出遊，沿線至少設有20具固定式測速器取締超速。記者胡蓬生／攝影
台3線公路苗栗縣三灣、獅潭路段彎道多，成了大型重機馳騁和騎士挑戰車技的「天堂」，但重機壓車過彎的摔車意外多，示意圖。記者胡蓬生／攝影
台3線公路苗栗縣三灣、獅潭路段彎道多，成了大型重機馳騁和騎士挑戰車技的「天堂」，但重機壓車過彎的摔車意外多，示意圖。記者胡蓬生／攝影

死亡 重機

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