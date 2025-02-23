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「我都幾歲了怎會被騙」六旬男提高額度 警銀勸退成功

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市已退休六旬陸姓男子在上周前往北區一間銀行，欲辦理匯款額度提高，不過行員關心時，因理由說明不清，行員通知警方到場，警方查詢時，陸男直說「我都幾歲了怎會被騙」，但陸男卻對提高額度的理由，一下說是家用、一下稱是要裝修，最後警方、行員不斷勸阻下，陸男才打消念頭。

第二警分局文正所巡佐陳鋐農、警員李旻哲、實習生蔡宜軒，在18日下午接到國泰世華銀行篤行分行通報，陸姓男子（60歲）要提高匯款額度，因對於提高額度理由說明不清，行員起疑而通報。

警方到場了解，陸男原先每月匯款額度為20萬元，此次欲提高為40萬元，不過對於提高額度理由，卻一下說是裝修工程款，一下又稱是家庭支出，不過行員卻發現，陸男已退休，過去花用未曾超過20萬元。

警方擔心陸男可能被騙，立即展開耐心勸說與案例宣導，陸男在員警勸說時，很有自信的向警員表示「我都幾歲了，怎麼可能被騙」。

不過警方仍耐心勸說，直說許多長者有退休金、積蓄，詐騙集團鎖定其財產，設計各種投資詐騙、假親友借錢等詐術騙取金錢，許多高齡長者因資訊不足或警覺性較低，成為詐騙分子的「首要」目標，陸男成功被警方說服，決定取消調整匯款額度設定，成功避免潛在詐騙風險。

第二警分局長鍾承志呼籲，詐騙手法日新月異，若接獲不明來電要求提（匯）款或變更金融設定，務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，切勿輕信對方指示，以免落入詐騙陷阱，警察與銀行將持續攜手合作，強化金融機構防詐機制，守護民眾財產安全。

台中市六旬陸姓男子（右）在18日到銀行欲提高匯款額度，警方與行員阻止。圖／第二警分局提供
台中市六旬陸姓男子（右）在18日到銀行欲提高匯款額度，警方與行員阻止。圖／第二警分局提供

成功 詐騙集團 額度

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