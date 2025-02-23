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影／中橫便道18.9k邊坡起火 原因竟落石打中電纜引發火勢
中橫便道18.9k邊坡昨天傍晚起火，消防隊員到場搶救，昨晚撲滅，火勢幸未延燒造成山林火警，初步調查，這件火警竟因落石打中電纜引起。
公路局谷關工務段表示，昨天傍晚5點接獲通報，台8臨37線中橫便道18.9k邊坡起火事件，當時通行班次後衛車經過便道18.9k發現邊坡起火，現場有台電電塔施工包商在場，聲稱落石打中電纜導致。
便道保全立即通報，谷關消防分隊、谷關派出所、台電梨山服務所、林業保護署廠商到場滅火，昨晚6點30分熄滅邊坡火勢，台電梨山服務所隨後在6點50分斷電完成初步搶修。
谷關工務段表示，電纜掉落漏電導致邊坡雜草起火事件對於道路無影響，但昨天下午4點30分班次上前往梨山班次，因避開救災在青山會車點停等，直到晚上7點25分才離開便道。
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