快訊

陸戰隊改革仿效美軍MLR 國軍有這個本錢戰術調整嗎？

去年除00878外其餘帳面皆負！小師傅：00919、00929、00713獲利陸續轉正

MLB／李灝宇熱身賽暴力出棒差點轟出牆 纏鬥12球拗到保送掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

影／中橫便道18.9k邊坡起火 原因竟落石打中電纜引發火勢

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

中橫便道18.9k邊坡昨天傍晚起火，消防隊員到場搶救，昨晚撲滅，火勢幸未延燒造成山林火警，初步調查，這件火警竟因落石打中電纜引起。

公路局谷關工務段表示，昨天傍晚5點接獲通報，台8臨37線中橫便道18.9k邊坡起火事件，當時通行班次後衛車經過便道18.9k發現邊坡起火，現場有台電電塔施工包商在場，聲稱落石打中電纜導致。

便道保全立即通報，谷關消防分隊、谷關派出所、台電梨山服務所、林業保護署廠商到場滅火，昨晚6點30分熄滅邊坡火勢，台電梨山服務所隨後在6點50分斷電完成初步搶修。

谷關工務段表示，電纜掉落漏電導致邊坡雜草起火事件對於道路無影響，但昨天下午4點30分班次上前往梨山班次，因避開救災在青山會車點停等，直到晚上7點25分才離開便道。

台8臨37線中橫便道18.9k昨天傍晚發生邊坡起火，昨晚撲滅。圖／公路局谷關工務段提供
台8臨37線中橫便道18.9k昨天傍晚發生邊坡起火，昨晚撲滅。圖／公路局谷關工務段提供
台8臨37線中橫便道18.9k昨天傍晚發生邊坡起火，昨晚撲滅。圖／公路局谷關工務段提供
台8臨37線中橫便道18.9k昨天傍晚發生邊坡起火，昨晚撲滅。圖／公路局谷關工務段提供

台電 梨山 谷關

延伸閱讀

中捷文華高中站昨電纜爆炸冒火未公告 綠營要中市府說清楚

基隆六堵險圳步道落石砸步道 去年颱風毀至今險象環生

北市1萬多戶驚傳停電3成搶修中 台電：集中於中正、中山區

影／生死一瞬間！新竹山區落石砸下來警民驚叫逃 目擊者：嚇死了

相關新聞

影／勤美商圈扮保全擾民行竊 這次又偷妙齡女內衣落網

台中市楊姓男子是慣竊，去年間才服刑期滿出獄，出獄後在勤美商圈扮保全，騷擾女子，也曾行竊附近店家物品，曾鬧上新聞版面，去年...

中和出租套房深夜竄火 24歲女一度無生命跡象送醫救回

新北市中和區景平路1棟民宅2樓昨天深夜發生火警，新北市消防局獲報派遣18輛消防車、49名消防人員到場灌救，發現起火房間2...

七旬翁領18萬要給女兒？警查戶內僅兒子 最後真相大白

台中市七旬林姓老翁月初到銀行提款18萬元，宣稱要寄放在女兒家，不過警方查證，林翁戶籍內僅有兩名兒子同住，未有女兒，擔心林...

大型重機事故多 浪漫台三線成悲情台三線

台3線公路苗栗縣三灣、獅潭路段彎道多，成了大型重機馳騁和騎士挑戰車技的「天堂」，但重機壓車過彎的摔車意外多，死傷事件頻傳...

影／中橫便道18.9k邊坡起火 原因竟落石打中電纜引發火勢

中橫便道18.9k邊坡昨天傍晚起火，消防隊員到場搶救，昨晚撲滅，火勢幸未延燒造成山林火警，初步調查，這件火警竟因落石打中...

「我都幾歲了怎會被騙」六旬男提高額度 警銀勸退成功

台中市已退休六旬陸姓男子在上周前往北區一間銀行，欲辦理匯款額度提高，不過行員關心時，因理由說明不清，行員通知警方到場，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。