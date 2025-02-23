影／勤美商圈扮保全擾民行竊 這次又偷妙齡女內衣落網

台中市楊姓男子是慣竊，去年間才服刑期滿出獄，出獄後在勤美商圈扮保全，騷擾女子，也曾行竊附近店家物品，曾鬧上新聞版面，去年6月間，他騎單車行竊賴姓女子的兩件內衣，警方循線抓人，他卻辯稱內衣已丟，但未說明理由，檢方近日偵結，依竊盜罪起訴。

第一警分局公益所在去年6月間，接獲賴姓女子（28歲）報案，晾曬在倉庫內的兩件內衣，不翼而飛，有鄰居告知，曾發現有男子騎單車在賴女倉庫外徘徊，賴女才調閱監視器後，確認有男子二度進入倉庫內行竊，因而報警。

警方根據賴女提供監視器，鎖定當時一名騎單車，身穿藍色上衣、背心的男子，經交叉比對路口監視器後，鎖定涉案的竊賊是楊姓男子（30歲）。

警方調查，楊男住在勤美商圈一帶，但過去經常犯下竊案，去年間還曾因身穿保全制服，在勤美商圈指揮交通、騷擾女子、行竊物品，而遭投訴，鬧上新聞版面，未料又犯下內衣竊案，導致賴女損失約1500元。

警方循線抓人，不過楊男雖坦承有行竊內衣，但卻對於行竊理由沒有說明，還稱「內衣全丟了」，全案警詢後依竊盜罪送辦，檢方近日偵結起訴。