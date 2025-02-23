影／勤美商圈扮保全擾民行竊 這次又偷妙齡女內衣落網
台中市楊姓男子是慣竊，去年間才服刑期滿出獄，出獄後在勤美商圈扮保全，騷擾女子，也曾行竊附近店家物品，曾鬧上新聞版面，去年6月間，他騎單車行竊賴姓女子的兩件內衣，警方循線抓人，他卻辯稱內衣已丟，但未說明理由，檢方近日偵結，依竊盜罪起訴。
第一警分局公益所在去年6月間，接獲賴姓女子（28歲）報案，晾曬在倉庫內的兩件內衣，不翼而飛，有鄰居告知，曾發現有男子騎單車在賴女倉庫外徘徊，賴女才調閱監視器後，確認有男子二度進入倉庫內行竊，因而報警。
警方根據賴女提供監視器，鎖定當時一名騎單車，身穿藍色上衣、背心的男子，經交叉比對路口監視器後，鎖定涉案的竊賊是楊姓男子（30歲）。
警方調查，楊男住在勤美商圈一帶，但過去經常犯下竊案，去年間還曾因身穿保全制服，在勤美商圈指揮交通、騷擾女子、行竊物品，而遭投訴，鬧上新聞版面，未料又犯下內衣竊案，導致賴女損失約1500元。
警方循線抓人，不過楊男雖坦承有行竊內衣，但卻對於行竊理由沒有說明，還稱「內衣全丟了」，全案警詢後依竊盜罪送辦，檢方近日偵結起訴。
第一警分局長尤啓南提醒，無論是住宅或倉庫，皆應加強防盜措施，保護個人財物安全、保持警覺，遇有可疑人員或異常狀況，務必及時報警，以防止不肖之徒有機可乘。第一分局將持續加強巡邏，與市民共同維護社區治安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言