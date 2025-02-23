快訊

經典賽今對戰尼加拉瓜！ 蔣萬安大玩諧音梗：猛刮刮樂「瓜」不中

小資快看！YouTube會員便宜新訂閱方案來了 「Premium Lite」無廣告新選擇

教宗方濟各病危！梵蒂岡：過去24小時惡化 需輸氧氣血液

聽新聞
0:00 / 0:00

中和出租套房深夜竄火 24歲女一度無生命跡象送醫救回

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區景平路1棟民宅2樓昨天深夜發生火警，新北市消防局獲報派遣18輛消防車、49名消防人員到場灌救，發現起火房間24歲女房客下巴到脖子有二度燒燙傷，一度無生命跡象，幸送醫急救後已恢復呼吸心跳，目前插管治療中，確切起火原因仍待調查。

據了解，位於新北市中和區景平路1棟5層樓建築物2樓，昨晚間11時許突然竄出濃煙，消防人員趕抵發現2樓共有7間出租套房，立即疏散6名住客。其中起火房間內24歲女房客被發現時已無呼吸心跳，由救護人員送往雙和醫院搶救，所幸經急救後已恢復生命跡象，女子下巴脖子有2度燒燙傷、手腳燒燙傷，目前仍在加護病房插管治療中。

消防人員查看火場後發現起火的是房間內雜物，燃燒面積約5平方公尺，火勢於20分鐘內撲滅。確切起火原因仍待火調人員調查釐清。

新北市消防局派遣大批人車前往灌救。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局派遣大批人車前往灌救。記者黃子騰／翻攝
消防人員布設水線進入火場搶救。記者黃子騰／翻攝
消防人員布設水線進入火場搶救。記者黃子騰／翻攝

房間 消防人員

延伸閱讀

朱約信指申請公園遭拒 中和區公所：補齊文件符規即借

虛報里辦據點補助設備費22萬元 新北中和前里長遭訴

基層消防怒「不想當造謠工具」 王鴻薇聲援：破綠謊言

欲繞過排隊進停車場車流 中和垃圾車超車不慎猛撞公車

相關新聞

影／勤美商圈扮保全擾民行竊 這次又偷妙齡女內衣落網

台中市楊姓男子是慣竊，去年間才服刑期滿出獄，出獄後在勤美商圈扮保全，騷擾女子，也曾行竊附近店家物品，曾鬧上新聞版面，去年...

中和出租套房深夜竄火 24歲女一度無生命跡象送醫救回

新北市中和區景平路1棟民宅2樓昨天深夜發生火警，新北市消防局獲報派遣18輛消防車、49名消防人員到場灌救，發現起火房間2...

稱家人重病…高雄保母錢入袋就神隱 6人受害總金額逾20萬

高雄市社會局1月間陸續獲民眾投訴，指李姓保母涉以家人重病等原因要求匯款訂金等卻未履行契約，累計6人受害、總金額約20萬元...

國3後龍大山交流道南向入口匝道大型車翻覆 交通受阻

國道3號苗栗後龍大山交流道南下入口匝道晚間6點10分發生半聯結車翻覆的事故，匝道目前進行拖吊作業，交通受阻，初步了解大車...

女藝人聚會開心拍照「包包秒被偷」 攝影器材、1萬元現金都消失

藝人唐玲昨天晚上在台北市中山區聚餐，跟友人在路邊拍影片時，把隨身包包暫時放路邊，孰料被一名陌生男子拿起後直接帶走，唐玲事...

知法犯法…台中派出所長酒後離家騎車撞騎士 遭記1大過拔官

台中市警局烏日分局瑞井派出所林姓所長昨晚聚餐喝酒，返家後因飲酒問題與妻口角，所長於是騎機車到路程約10分鐘的派出所休息，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。