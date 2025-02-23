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中和出租套房深夜竄火 24歲女一度無生命跡象送醫救回
新北市中和區景平路1棟民宅2樓昨天深夜發生火警，新北市消防局獲報派遣18輛消防車、49名消防人員到場灌救，發現起火房間24歲女房客下巴到脖子有二度燒燙傷，一度無生命跡象，幸送醫急救後已恢復呼吸心跳，目前插管治療中，確切起火原因仍待調查。
據了解，位於新北市中和區景平路1棟5層樓建築物2樓，昨晚間11時許突然竄出濃煙，消防人員趕抵發現2樓共有7間出租套房，立即疏散6名住客。其中起火房間內24歲女房客被發現時已無呼吸心跳，由救護人員送往雙和醫院搶救，所幸經急救後已恢復生命跡象，女子下巴脖子有2度燒燙傷、手腳燒燙傷，目前仍在加護病房插管治療中。
消防人員查看火場後發現起火的是房間內雜物，燃燒面積約5平方公尺，火勢於20分鐘內撲滅。確切起火原因仍待火調人員調查釐清。
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