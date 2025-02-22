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稱家人重病…高雄保母錢入袋就神隱 6人受害總金額逾20萬

中央社／ 高雄22日電

高雄市社會局1月間陸續獲民眾投訴，指李姓保母涉以家人重病等原因要求匯款訂金等卻未履行契約，累計6人受害、總金額約20萬元。有民眾報警求助，警方依詐欺罪嫌偵辦。

高雄市社會局表示，1月間陸續接獲民眾投訴李女借錢等情形啟動調查，確認李女違法屬實，社會局14日發文終止與李女準公共服務合作契約，21日裁處廢止李女居家式托育服務登記，經統計有6人受害，其中有民眾最高預支訂金新台幣7萬6000元，受害總金額20多萬元。

高雄市警察局岡山分局警員指出，1名男子17日下午5時許到鳳雄派出所諮詢，表示因為有照顧小孩需求，當天在網路上聯繫自稱工作為保母的40歲李女，並得知對方因家境困頓、家人重病等原因，要求他先匯款訂金約4萬多元，但李女收款後卻未履行契約。

警方表示，獲報後致電聯繫李女並告知應將收得訂金退還，當時李女允諾將退還訂金，但李女遲未還款，男子20日下午2時許至鳳雄派出所報案，全案依詐欺罪嫌偵辦。

高雄市社會局1月間陸續獲民眾投訴，指李姓保母涉以家人重病等原因要求匯款訂金等卻未履行契約，累計6人受害、總金額約20萬元。示意圖／Ingimage
高雄市社會局1月間陸續獲民眾投訴，指李姓保母涉以家人重病等原因要求匯款訂金等卻未履行契約，累計6人受害、總金額約20萬元。示意圖／Ingimage

保母 家人 詐欺 高雄市

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