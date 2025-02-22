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女藝人聚會開心拍照「包包秒被偷」 攝影器材、1萬元現金都消失

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

藝人唐玲昨天晚上在台北市中山區聚餐，跟友人在路邊拍影片時，把隨身包包暫時放路邊，孰料被一名陌生男子拿起後直接帶走，唐玲事後找不到包包驚覺被偷報警。警方獲報調閱監視器畫面，已掌握犯嫌是街友身分，將積極通知到案說明。

中山警方21日晚上8點半獲報，南京東路一段132巷和林森北路107巷交叉口發生竊盜案，唐玲供稱在路邊要和朋友拍照、拍影片，隨手把黑色手提包放在人行道招牌燈旁，沒想到幾分鐘後遭人偷走，包包內有錢包、證件、攝影器材、現金1萬多元。

警方調閱監視器畫面，果然看到一名男子把包包提起後，隨手拿走離去，已涉犯竊盜罪，經交叉比對，掌握犯嫌身分是街友，循線通知他到案說明。

唐玲曾受邀拍攝高雄市警方反詐騙宣導片，過去也穿上警察制服出席公益活動反毒品，這次因包包被偷步入派出所做筆錄，感嘆「真的要提高警覺，防人之心不可無」。

藝人唐玲。記者王聰賢／攝影
藝人唐玲。記者王聰賢／攝影
藝人唐玲昨晚在中山區聚餐，期間跟友人在路邊拍影片，隨手把包包放在路邊卻遭人偷走，警方獲報已獲定犯嫌身分通知到案說明。記者翁至成／翻攝
藝人唐玲昨晚在中山區聚餐，期間跟友人在路邊拍影片，隨手把包包放在路邊卻遭人偷走，警方獲報已獲定犯嫌身分通知到案說明。記者翁至成／翻攝

影片 監視器 竊盜

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