女藝人聚會開心拍照「包包秒被偷」 攝影器材、1萬元現金都消失

藝人唐玲昨天晚上在台北市中山區聚餐，跟友人在路邊拍影片時，把隨身包包暫時放路邊，孰料被一名陌生男子拿起後直接帶走，唐玲事後找不到包包驚覺被偷報警。警方獲報調閱監視器畫面，已掌握犯嫌是街友身分，將積極通知到案說明。

中山警方21日晚上8點半獲報，南京東路一段132巷和林森北路107巷交叉口發生竊盜案，唐玲供稱在路邊要和朋友拍照、拍影片，隨手把黑色手提包放在人行道招牌燈旁，沒想到幾分鐘後遭人偷走，包包內有錢包、證件、攝影器材、現金1萬多元。

警方調閱監視器畫面，果然看到一名男子把包包提起後，隨手拿走離去，已涉犯竊盜罪，經交叉比對，掌握犯嫌身分是街友，循線通知他到案說明。