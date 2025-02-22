聽新聞
0:00 / 0:00
女藝人聚會開心拍照「包包秒被偷」 攝影器材、1萬元現金都消失
藝人唐玲昨天晚上在台北市中山區聚餐，跟友人在路邊拍影片時，把隨身包包暫時放路邊，孰料被一名陌生男子拿起後直接帶走，唐玲事後找不到包包驚覺被偷報警。警方獲報調閱監視器畫面，已掌握犯嫌是街友身分，將積極通知到案說明。
中山警方21日晚上8點半獲報，南京東路一段132巷和林森北路107巷交叉口發生竊盜案，唐玲供稱在路邊要和朋友拍照、拍影片，隨手把黑色手提包放在人行道招牌燈旁，沒想到幾分鐘後遭人偷走，包包內有錢包、證件、攝影器材、現金1萬多元。
警方調閱監視器畫面，果然看到一名男子把包包提起後，隨手拿走離去，已涉犯竊盜罪，經交叉比對，掌握犯嫌身分是街友，循線通知他到案說明。
唐玲曾受邀拍攝高雄市警方反詐騙宣導片，過去也穿上警察制服出席公益活動反毒品，這次因包包被偷步入派出所做筆錄，感嘆「真的要提高警覺，防人之心不可無」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言